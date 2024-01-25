談選後台灣政局 陸學者：台灣有非綠但不存在陣營

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（中央社台北25日電）前中國社科院台研所長周志懷今天發表評論談台灣選舉後的政局。他指出，選舉結果表明，台灣雖有「非綠」但並不存在「陣營」，國民黨敗選並非「藍白合」破局所致，而是因結構性矛盾。

環球時報今天刊載署名「資深台灣問題專家」周志懷的評論文章「『台獨』喪鐘只會越敲越緊」。這篇文章分析台灣綠藍白的政治現狀。

周志懷坦言，2024年選舉已塵埃落定，民進黨打破國、民兩黨8年輪流執政的周期律連續三度執政，兩岸關係錯失間歇性調整與休養生息的機會，台海和平仍將持續受到威脅。

他指出，選舉結果表明，台灣雖有非綠但不存在所謂的「陣營」，國民黨敗選是因其長期存在的結構性矛盾。

談及國民黨敗選，周志懷表示，從2000年台灣首次政黨輪替以來，國民黨的基本盤不斷遭到侵蝕，執政基礎持續萎縮。面對黨內是否堅持「九二共識」的「和中」與「遠中」路線衝突、飽受詬病的改革與調整能力、困難重重的內部整合、缺乏新鮮血液與青年人認同度低、難以擺脫綠營「親中賣台」抹黑等結構性問題，歷任黨主席雖都高度重視，但始終未能找到有效解決方法。

周志懷並直言，更何況理念與底色並不相同的兩股政治力量，政黨主體性、政黨利益與政治算計導致藍白雙方難以整合。

至於民眾黨，周志懷指出，該黨並非成熟政黨，發展前景尚不明確，從台灣政黨政治的發展歷程看，國民兩黨之外的第三勢力往往難以久撐，儘管民眾黨贏得26%的選票，但目前尚無穩固的基本盤可言。

他說，特別是民眾黨主席柯文哲由墨綠變為反綠，先聯綠、後聯藍繼而變為單幹，這種左右逢源與反覆無常也凸顯出該黨今後的發展瓶頸。

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至於民進黨是否會長期執政等問題，周志懷認為，2004年民進黨一些人曾相當樂觀，認為民進黨會在今後10、20年內持續執政，但沒想到4年後局面轟然倒塌。即使目前台灣內部有人希望民進黨長期執政，但台灣民眾能否安居樂業，如何能夠避免走向戰爭深淵，可以承受什麼樣的台海風險，「一群並不務實的『台獨工作者』們註定無法提供滿意的答案。」

周志懷也認為，「疑獨」必然催生台灣新世代的政治轉向。年輕選民左右選舉的聲量和能量依然龐大，且民進黨過去的年輕鐵粉已開始流失。「『疑獨世代』的出現顯然有助於台海形勢的和平穩定」。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1130125