頻現身外交場域 中聯部長劉建超見日本駐中大使

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（中央社台北25日電）被外界視為接任中國外長呼聲最高的中聯部部長劉建超，24日會見了剛履新的日本駐中大使金杉憲治。劉建超表示，願與日本朝野及各界加強交流，尊重彼此核心利益和重大關切，塑造相互客觀積極認知。

根據華爾街日報24日報導，中國前外長秦剛被免職後，中共總書記習近平物色繼任人選時，劉建超就是其中之一。

劉建超近期在外交活動上頻繁露臉。根據中聯部官網訊息，劉建超24日在北京會見印度駐中國大使羅國棟、19日會見北韓駐中大使李龍男等人。

根據中共中央對外聯絡部官網，劉建超24日會見金杉憲治，提到去年11月舊金山「岸習會」，重新確認全面推進「中日戰略互惠關係」，為雙方指名努力方向。

劉建超強調，「中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，我們堅持走和平發展道路，將為周邊和世界發展繁榮穩定貢獻力量」。

他又說，中方願與日本朝野政黨及各界人士加強交流，恪守中日四個政治文件原則和共識，尊重彼此核心利益和重大關切，塑造相互客觀積極認知，為促進兩國各領域合作、推動構建契合新時代要求的中日關係發揮積極作用。

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據中方發布的訊息，金杉憲治則說，去年兩國領導人在舊金山會晤達成重要共識，再次確認戰略互惠關係定位，構建建設性、穩定性的日中關係。

他表示，政黨和議會交流是日中關係的重要組成部分，中聯部為促進政黨交往、增進兩國友好發揮了重要作用。期待日中加強政府、政黨、議會等各領域交流，盡快恢復兩國人員往來，增進瞭解互信與互利合作。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1130125