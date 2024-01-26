京滬高鐵轉虧為盈 預估2023年盈利數百億

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（中央社台北26日電）中國A股今天收盤後，京滬高鐵發布2023年度業績預盈預告，估計2023年歸母淨利為人民幣108億元至122億元（下同，約新台幣472億至533億元），相較2022年虧損5億7600萬元，達到轉虧為盈。

中國媒體觀察者網今天報導，京滬高發布預盈預告，預計2023年度歸屬於上市公司股東的淨利為108億元至122億元；扣除非經常性損益事項後，預計2023年度歸屬於上市公司股東的淨利為108億元至122億元。

京滬高鐵先前財報顯示，2023年上半年，京滬高鐵本線列車運送旅客2499萬人次，較2022年同期成長299.7%，達到2019年同期的99.7%。

至於跨線列車運營里程完成4493.9萬公里，較2022年同期成長97.4%，達到2019年同期的116.2%。京滬高鐵2023年前3季歸母淨利為89億1400萬元，由此推斷2023年第4季的歸母淨利為18億8600萬元至32億8600萬元。

對於轉虧為盈，京滬高鐵公告表示，2023年國內客運市場情勢恢復顯著，公司管內高鐵安全持續穩定。

不過京滬高鐵今天股價微漲0.61%，總市值為2441億元，自去年下半年以來呈波動下跌走勢。

公司官網顯示，京滬高鐵縱貫京、津、冀、魯、皖、蘇、滬7省市，全長1318公里，設24個車站，設計、營運時速350公里，連接環渤海和長江三角洲兩大經濟區，是貫通東北、華北、華東的高鐵動脈。

京滬高鐵於2020年1月在上交所主板掛牌上市，共募集資金306億7400萬元，是當時A股市場史上第9大IPO項目。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130126