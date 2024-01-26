河南濮陽下令寄宿學校徹夜駐守 10分鐘查房一次

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（中央社台北26日電）中國河南省方城縣英才學校一間宿舍19日深夜發生火災造成13死1傷慘劇後，河南濮陽縣下令所有寄宿學校，必須在夜間安排1人駐守，徹夜不睡覺，每10分鐘巡查一遍宿舍，還要求提供監控畫面佐證。

中國開年來接連發生重大安全事故，據央視新聞聯播，中國國務院今天下午召開全國安全生產電視電話會議，國務院總理李強在會上強調，要深刻汲取教訓，壓緊壓實責任，認真排查隱患，狠抓工作落實，「堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭」。

英才學校宿舍失火奪走13條人命後，中國多地對學校全面展開消防安全檢查，河南更是緊繃神經，以免學校再發生火災，當地多名網友稱，許多學校為此提前放寒假。

河南濮陽縣一名寄宿制學校教師24日在社交平台發文稱，近期學校接到通知，要求所有寄宿制學校必須在夜間安排1個人駐守，徹夜不睡覺，每10分鐘巡查一遍宿舍，白天可以排休。

該名老師透露，這份通知特別指出，每天會調取監控，佐證人員「堅守宿舍夜巡」的情況。

該名教師25日接受瀟湘晨報訪問表示，這是近期接到的通知，自己在濮陽市下轄濮陽縣一所農村學校工作了36年，有很多學生寄宿在校，「農村孩子離家遠，沒人接」。

據報導，下發該項通知的是濮陽縣教育局。

隨後，當地一所寄宿制小學的老師確認了以上消息的真實性，「安全科那邊說有這件事」。

對此，濮陽市教育局一名工作人員稱，具體情況不太清楚，「但是安全無小事，每隔十分鐘、每個辦公室都去一趟，也不為過」。

對此，大陸網友在相關新聞討論區多抨擊，此舉「因噎廢食」，搞三分鐘熱度，出事情就折騰老師，認為全面改善宿舍消防安全才能治本。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130126