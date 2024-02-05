中國專案救房地產業 專家：房企營運能力更重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北5日電）中國政府推專案融資白名單試圖振作房地產業。專家剖析，提供融資支持只是幫助房企資金鏈好轉、避免風險擴散，後續房企營運狀況恢復關鍵仍在於自身營運能力、市場走向。

財聯社今天報導指出，在城市房地產融資協調機制啟動後，多地公布第一波房地產項目融資白名單，部分出險房企所持有的房地產項目，由於符合相關審核條件，也可獲得融資支持。

報導提到，融創計有逾90個項目被列入白名單，分布於北京、天津、成都、重慶、鄭州、瀋陽、青島、武漢、昆明、西安、太原、西雙版納等城市及地區；綠地集團計有34個項目獲批准，融資金額約人民幣117億元（約新台幣514.8億元）。

碧桂園、世茂、遠洋、旭輝、金科、奧園、雅居樂等房企所持有項目，也先後被列入各地白名單。據不完全統計，目前有9家房企持有項目獲准進入白名單，項目數量計約230個。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉在報導中表示，第一批白名單有示範意義，獲得融資許可項目多為優質專案。必須注意的是，城市房地產融資協調機制推送白名單給銀行，不等於銀行一定提供貸款，銀行必須根據信貸審批、風險控制流程把關。

李宇嘉認為，提供融資性現金流，這只是幫助房企資金鏈好轉、避免風險擴散的一個重要條件，提供融資支持後，房企後續發展關鍵仍在企業自身營運能力、市場走向，「如果房企自我造血功能不恢復，外部不可能無條件提供融資性現金流支持」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

易居研究院研究總監嚴躍進指出，城市房地產融資協調機制對於符合審核條件房地產項目有4個評估要點，包括正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障，房企若可從工程、資產、財務、銷售等面向完善工作，有機會獲得融資支持。

中國住房和城鄉建設部（住建部）日前召開城市房地產融資協調機制部署會，會上提到，在1月底前釋出第一批房地產專案融資白名單，其將可爭取貸款。房地產項目是否被納入白名單，將由城市房地產融資協調機制評估、送案銀行。（編輯：邱國強）1130205