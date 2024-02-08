明報：政府對藝術表演捕風捉影 香港獨特性變了味

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（中央社記者張謙香港8日電）香港文藝戲劇界近期接連出現風波，包括演藝學院取消一齣由畢業生安排的舞台劇，明報今天就此發表社評指出，當前香港官方存在對藝術表演補風捉影的問題，令香港的獨特性變了味。

香港演藝學院早前宣布取消的畢業生舞台作品名為「一個無政府主義者的意外死亡」，原定下週公演。

明報在社評中指出，演藝學院取消演出，不僅來得倉促，原因也不清不楚，一句「製作安排變動」，就令劇團成員半年心血付諸東流。

社評表示，多元開放是香港獨特性所在，文化藝術發展尤其需要開放包容氛圍，尤其是相同劇目的中國大陸版本早已在當地公演，沒理由不能在港上演。

社評要求演藝學院清楚解釋終止演出的原因，好讓學生和公眾了解。

社評並指出，近期有關文藝戲劇界的風波接二連三，演藝學院臨時取消上述舞台劇的演出，只是最新一例。

社評表示，北京中央在港實行「一國兩制」，就是因為深明香港與大陸有別，必須維護香港的獨特性，才能發揮香港所長，貢獻國家；香港背靠中國聯通世界，維持社會多元開放，才能海納百川，發揮國際樞紐作用。

而國際文化藝術交流中心是香港「八大中心」定位之一，一齣享譽國際、可以在大陸巡迴公演的劇目若不能在港上演，將是莫大諷刺，外界難免懷疑香港的獨特性是否變了味。

社評表示，近兩年來，港府和一些社會人士常談及「軟對抗」的問題，有關現象確實存在，不能視若無睹，但捕風捉影也不可長，由去年的圖書館書籍下架風波、餐廳外牆多年塗鴉被當「黑暴文宣」抹去，再到這次事件，都有過度反應之嫌。

社評強調，當局必須深入區別哪些有合理憑據，哪些屬捕風捉影；若不加細分，習慣以「寧枉無縱」心態處理，日積月累恐會削弱社會開放包容氛圍，不利於維護香港的獨特性。

香港「反送中」運動爆發後，演藝界個別人士因為支持這場運動而在政治上受到壓力，這種情況近日似乎又再出現，藝術發展局日前就宣布暫停資助戲劇協會，事件起因之一可能是該會邀請了具政治爭議性的人士當頒獎嘉賓。

這次事件的主角戲協，去年6月14日主辦了「第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮」，而相關活動一直獲得藝發局資助；藝發局是由政府資助及認可的法人團體，負責協助及推廣本地藝術發展。

但藝發局日前突然宣布扣減這次頒獎典禮的撥款，並不再資助今年的頒獎典禮，外界對此深感錯愕。

藝發局的解釋是戲協主辦的上屆頒獎典禮內容有不妥，局方也關注主辦方當時邀請時事漫畫家「尊子」及香港電台前編導蔡玉玲擔任頒獎嘉賓，又指台上主持人曾以「紅橋」、「紅線」為話題，「意有所指、語帶雙關」。（編輯：周慧盈）1130208