港人北上中國玩樂興熱潮 春節不減

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（中央社記者陳鎧妤台北10日電）香港人北上中國吃喝玩樂成熱潮，春節也不例外。究竟中國有什麼吸引力？過年會到東莞的阿兒說，與香港相比，在中國吃飯有賓至如歸的感受，價錢則便宜一半；Iris則認為，「深圳比香港還先進，連司機也比較禮貌」。

港人阿兒的手機內有數張深圳地鐵不同路線圖的截圖，她會在曾去過的地鐵站名旁打勾，目前已去了10多個。

她的目標是探訪過所有深圳地鐵站，因為幾乎每個地鐵站附近都有大型商場，商場內餐廳林立，又有大型超市，她經常買到提不動才停止。

阿兒迷上到中國玩，是大半年前開始。她說，疫情後想去周圍逛逛，香港地少人多沒新意，加上有往返當地的新口岸啟用，便走遠些到中國看看。

「怎料一玩便上癮」，她說，過去大半年幾乎每逢週日都到深圳，吃盡美食及購物。

阿兒說，深圳餐廳種類非常多，如牛肉火鍋、川菜、雞煲、串燒等。她最喜歡椰子雞鍋，先喝椰子雞湯，然後再加湯做火鍋。一個雙人份椰子雞鍋有半隻雞、菜、肉丸及麵，只需人民幣約150元（約新台幣650元，下同），單點一碟肥牛只需約40元，「在香港，這個價錢一定吃不到」。

她說，中國餐廳座位寬敞，店員相對有禮貌，沒有限時，有賓至如歸的感受。相形之下，香港「可能店員不夠吧，服務不太好」，很多時段還限時。

阿兒說，深圳超市的產品普遍較香港的便宜，而且很多是香港沒有的，如「鴨屎香檸檬茶」。她在香港也吃中國水果及菜，但是去深圳買總是更新鮮。每次她都興奮地發掘新產品。

每週出境到深圳，不累嗎？阿兒說，去深圳只需一個多小時，口岸過關快，她試過連續兩天當日來回。

阿兒說，今年春節大年初三至年初五，她會帶媽媽到東莞與廣州玩，去商場吃飯，到公園走走，「內地（中國）的公園很大，走數小時也走不完，空氣好很舒服」。

被問到什麼時候才回流香港消費，阿兒說，平日在香港也會跟朋友吃飯，但覺得不太划算。「香港需要多些新鮮感，但香港地少、租金貴、成本高，很難做到」。

如果深圳玩膩了怎麼辦？阿兒說，「會去廣州，廣州玩膩了就坐高鐵去遠一點」。

Iris一家有6個大人兩個小孩，過去一年去深圳旅遊最少4至5次，每次都玩好幾天。

她說，疫情後，深圳的消閒娛樂飲食進步了很多，到東南亞旅遊又很貴，所以多去深圳玩。

Iris說，在深圳一個商場可以玩一整天，家人可以挑選自己喜歡的，如剪頭髮、做美容護理、夾娃娃、玩競技遊戲、按摩、看電影或唱KTV，「疫情後，香港很多KTV倒閉了，還有版權問題，很多歌都沒有」。

Iris說，在深圳，8人到KTV唱3、4個小時只需500至600元，消費金額是香港約1/4，音響好，房間大，歌曲選擇較多較新。

她說，「現在深圳比香港還先進，用電子支付十分方便，連用微信小程式叫車也較香港有效率，3分鐘內一定有車，不用像在香港等了又等，司機也較有禮貌」。

春節初二至初五，Iris一家又要去深圳玩，參加酒店的派對，每人只需200多元。

港人蜂擁至大陸消費，香港市況變得凋零，現在要找地方吃頓宵夜都不容易，很多餐廳倒閉或提早關門。

Iris說，這是供需問題，她也聽聞港府舉辦的「夜繽紛」很熱鬧，只是自己平日要照顧小孩，沒機會看看。

2019年「反送中」運動後，部分香港人對中國大陸完全改觀，有些以前會去當地玩的，現在不去了。不過阿兒及Iris說，她們不理政治，只想開心生活。（編輯：邱國強）1130210