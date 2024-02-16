經濟不佳前景黯淡 中國2.8億Z世代年輕人很悲觀

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（中央社台北16日電）中國經濟趨緩，令2.8億的Z世代（1995年至2010年間出生）年輕人對前景感到黯淡，有些人選擇從企業辭職，將時間投入學習有興趣的事物，藉此增加收入。他們儼然是全中國最悲觀的一群人。

「躺平」一詞早已是許多中國年輕人面對經濟困境、高青年失業率而展現的真實生活方式，而不少大學畢業生持續尋找增加收入的方式。

據路透社報導，在1995年至2010年間出生的Z世代中國年輕人約有2.8億，Z世代是全中國所有年齡層中「最悲觀的」。對於中國國家主席習近平而言，如何安撫生在近半個世紀以來，經濟成長最慢時期的這一代人，是一大挑戰。

報導引述一名在上海的23歲朱小姐表示，過去曾經在一間時裝公司任職，但由於需要經常加班而且不喜歡老闆，因此辭職。目前在一間旅遊公司任職，一週只需上班一天，其餘時間則學習紋身技術，目標是成為全職紋身工作者。

她說，「對我來說，工作沒有太大意義，因為大部分時間都是替主管完成工作並讓他們開心。所以我決定不工作。」

報導引述密西根大學（University of Michigan）社會學助理教授周韵表示，隨著中國經濟放緩、勞動市場依然緊張，年輕人應對嚴峻的社會不平等、政治環境收緊、暗淡的經濟前景帶來的巨大挑戰，「雖然有些年輕人選擇退出激烈競爭，但必須重視他們對未來的悲觀情緒」。

朱小姐在報導中提到，現在的薪水雖然不多，但足以滿足日常開支，空閒時間的價值遠不止幾千塊錢，「現在開心多了，自己的選擇是值得的」。

中國人社部於1月底舉行記者會時指出，今年中國經濟運行不確定因素增多，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，「穩就業」需要付出更多努力。為了改善就業問題，從1月底到4月上旬，在全中國展開「2024年春風行動」，提供3000萬個就業職位，以引導農村務工人員「有序外出」，促進「就近就業」和「返鄉創業」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130216