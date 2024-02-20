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金融時報：北京憂社會動盪 中企相繼設毛澤東時代人民武裝部

2024/2/20 21:57（2/20 22:19 更新）
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圖為貴州人民武裝部。（中新社）
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（中央社北京20日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，中國國企開始在內部建立後備軍事組織「人民武裝部」，此為毛澤東時代產物，顯示在中國經濟放緩之際，當局日益憂心社會及政治不穩定。

「金融時報」（Financial Times）針對2023年期間中企公告及官媒報導的分析顯示，近幾個月以來，已有數十家中國國企建立新的「人民武裝部」。

據報導，中國乳製品巨擘、私企伊利集團於去年底建立了「人民武裝部」，創內蒙非國企首例。伊利集團總部設於內蒙。

上海國有投資集團、上海城投也在去年9月成立「人民武裝部」，而伊利集團在內蒙的主要乳製品競爭對手、國家支持的蒙牛集團則在去年5月設立「人民武裝部」。

「人民武裝部」是毛澤東統治期間人民解放軍在縣級和鄉級徵兵工作的附屬組織。如今，「人民武裝部」通常進行民防活動，並為軍隊招募、晉升和訓練做出貢獻。

專家警告，不要將中企設立「人民武裝部」視為準備軍事動員對抗外敵的跡象，相反的，這可能反映在中國正面臨數十年來最慢經濟增速之際，中國國家主席習近平加強關注安全，並擔心社會不穩定風險。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）國際防務高級研究員何天睦（Timothy Heath）表示：「這些人民武裝部單位的啟動顯示出，（中國）領導層擔心國內社會穩定局勢。」

何天睦指出：「因為這同時在很多地方發生，所以幾乎可以肯定這是由上而下的指示。」（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1130220

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