內容不宜 中國毛左網站「毛澤東博覽」被迫關閉

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（中央社台北21日電）由中國挺毛左派人士成立、屬毛左網路陣地之一的「毛澤東博覽」網站昨天公告，當天接到「相關部門」通知，指該站「所載信息不適宜傳播」，要求近期內關閉，引起毛左人士及網友議論。該網站今天已無法進入。

中共第一代領導人毛澤東雖已離世近48年，生前發動的「大躍進」、「文化大革命」等政治運動更造成數千萬人非正常死亡，但中國民間始終有一群人懷念及支持毛澤東理念，並對中國改革開放後貧富分化感到強烈不滿。

進入網路時代後，這些毛左人士先後在網路上成立「烏有之鄉」、「毛澤東旗幟網」、「毛澤東博覽」、「紅色中國」等網站，作為發表意見及相互取暖之用，有如毛左在中國網路上的陣地。但同一時期，這些毛左網站也都曾被有關單位關切並要求刪文，甚至暫時關閉。

綜合美國自由亞洲電台等網上消息，「毛澤東博覽」官網20日發出公告，首先指該站2004年建立以來的20年間，「得到了網友們的熱情支持和鼓勵，內容得以不斷充實更新，在這裡真誠的對大家說一聲感謝」。

公告提到，該站當天「接到相關部門的通知」，指該站「所載信息不適宜傳播」，要求近期關閉，日期「待正式通知」，網友可在該站關閉前抓緊時間，將所需資料下載。

經實際操作及毛左人士反映，「毛澤東博覽」網頁今天已無法進入，但「烏有之鄉」、「紅色中國」等毛左網站仍正常運作中。這一現象，引起不少毛左人士及其他網友議論。

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有毛左人士表示，從毛左網站中只有「毛澤東博覽」被關閉來看，看不出當局有打壓左派言論的跡象。但「毛澤東博覽」主要以毛澤東時代的文字及影音史料為主，不知道「怎麼就犯了忌」？

另有毛左網友表示，毛澤東的文字及影音史料在網路上隨處可見，應不會是史料的因素，而可能與運營者的「個人因素」有關；還有毛左網友質問，所謂「相關部門」究竟是哪個部門，為何這麼隨意？（編輯：邱國強/周慧盈）1130221