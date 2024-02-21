學者：台海若爆發戰爭 最大代價是人口損失

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（中央社台北21日電）有研究報告指出，台海若爆發戰爭，全球將付出約10兆美元代價。但旅美中國學者易富賢說，人口損失才是台海若爆發戰爭的最大代價，即使中國鼓勵生育，也無法抵消因戰爭導致的生育率暴跌。

美國之音（VOA）今天發表美國威斯康辛大學麥迪遜分校（UW-Madison）高級研究員、人口問題專家易富賢的分析文「台海戰爭將導致兩岸人口雪崩」，提到上述看法。

易富賢指出，研究估計，台海若爆發戰爭，全球將付出約10兆美元（約新台幣311兆元）的代價，高於烏克蘭戰爭和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的損失。

但他說，台海若爆發戰爭的最大代價其實是人口損失。因為一旦開戰，不管勝敗如何，中國必將遭到西方制裁（儘管西方也將受損），地緣政治環境將惡化，出口減少，失業率攀升，生育率暴跌。

易富賢表示，屆時中國種種鼓勵生育的努力，都無法抵消台海戰爭導致的生育率下降，就算中國有幸能將生育率穩定在0.7，那麼2050年、2100年總人口將分別減至10.1億及2.8億，占全球比重將降至10.7%及2.9%。

他以俄羅斯為例指出，蘇聯解體後，俄羅斯經濟衰退，生育率（婦女人均生孩數）從1990年的1.89，降至1999年的1.16。

易富賢說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）採取一系列措施因應危機，俄國2000年至2013年經濟年均成長5.0%，生育率於2015年提升至1.78。

他指出，2014年俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，2014年至2022年年均經濟成長率只有0.7%，2022年生育率降至1.42。

易富賢說，之後又因入侵烏克蘭，2023年俄國出生數從2021年的140萬減至126萬人。估計2014年之後，俄國合計減少180多萬原本可以世代傳承的新生兒。

他表示，儘管俄羅斯奪取烏東，但隨著芬蘭與瑞典加入北約（NATO），俄國地緣政治處境比戰前更糟，經濟前景不容樂觀，出生人口將續降，原本趨勢看好的蒲亭「民族復興美夢」將以惡夢告終。

至於台海方面，易富賢說，台海若爆發戰爭，將有數百萬人逃離台灣。如果中國未能奪台，兩岸將陷入長期的軍事對峙，台灣將疲於備戰，重要產業鍊和外資將撤離，經濟衰退，生育率雪崩。

他以烏克蘭為例指出，2014年之後，烏克蘭大量資源投入於備戰，經濟負成長，生育率從2015年的1.51降至2021年的1.16。

易富賢表示，2022年後因戰爭致使家庭支離破碎和經濟困境，導致去年烏克蘭生育率降至0.7，所以人口流失是烏克蘭最大致命傷，估計人口數已從2014年的4540萬，減至如今大約2900萬到3300萬之間。

他說，由於育齡婦女和兒童人數銳減，意味著戰後烏克蘭的出生將難以增加，加上勞動力短缺、人口高齡化與傷殘，勢必使戰後重建困難重重，生育率也很難回升。

易富賢指出，倘若中國武統得逞，那麼台灣的經濟將與中國東北一樣死氣沉沉，政治和人口前景甚至比香港更黯淡。

他分析香港的現況說，中國當局可能得意於挫敗2019年香港「反送中」抗爭，並於2020年實施國安法。但可觀的代價包括，削弱香港的金融中心地位，摧毀中國和西方之間的橋樑，尤其是損失大量人口。

易富賢指出，香港2022年中，20至39歲青壯年比2020年同期減少18萬，2023年只增加逾3000人。

他說，政治高壓與疫情更導致2019至2022年香港經濟負成長，民不聊「生」，出生數從2019年的5.3萬減至2022年的3.3萬，生育率從1.06降至0.70。

而兩岸若開戰更可能危及全球。易富賢分析，猶如俄烏戰爭導致歐洲能源價格飆升、經濟減速、高通膨和出生數減，台海若開戰，極可能導致美國領導的國際秩序崩潰，天下大亂，波及日韓等多國生育率也將下降。

他說，當前台海兩岸的人口都陷入負成長，低生育率和高齡化危機是雙方共同的最大危機，已經喪失長期對抗的人口與經濟基礎。

易富賢指出，時間既不在中國或台灣一邊，也不在美國的一邊，需要三方憑藉智慧和勇氣，實現兩岸永久的和平，確保台灣現行制度有保障的長期不變，以及中國協助美國維護國際秩序。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130221