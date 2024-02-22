中國春節旅遊數據亮麗背後 媒體揭統計混亂

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（中央社記者張淑伶上海22日電）中國今年春節旅遊人次和總花費創新高，但平台業者指統計數據混亂，基層就是「填表」，缺乏科學方法。即使按照文旅部數據，本次春節出遊人均消費仍比去年同期下降。

中國入口網站搜狐旗下官方微信公眾號「搜狐旅遊美食」今天刊文，指出中國旅遊統計的各種弊病，網友回應則是「何止旅遊統計有問題」。

據文旅部數據，今年春節假期8天，中國國內旅遊出遊4.74億人次，總花費人民幣6326.87億元（約新台幣2兆7838億元），較2019年同期分別成長19.0%、7.7%。

熱鬧的出遊數據下，今年春節的國內旅遊人均每日花費為166元，比去年春節的174元下滑近5%。且對比2023年中國「十一」長假、2024年元旦這兩個節假日，國內旅遊客單價出現「三連跌」，可見消費降級趨勢仍在持續。

更關鍵的是統計數據問題。經過比對，各省的旅遊數據加起來跟文旅部公布的總數4.74億人次對不上，年增幅與2019年的春節對比也很混亂。文章引述全國人大代表朱虹過去提建議時所說，旅遊統計數據存在著「橫向不可比、縱向不可加」的問題，地方統計數據加起來大大超過了國家公布的統計數據，嚴重影響了旅遊業的發展。

文章又以交通運輸部統計今年10日至17日春運數據為例，其中「高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量」可理解為自駕人數，達到了19億8029萬人次。但即使是汽車普及率最高的美國，去年11月感恩節假期6天也只有4910萬人開車上路，是全美高速公路最繁忙的時期。

文章指，國家和省執行的調查制度不統一，各省的調查隊伍執行尺度也不統一，而到了基層執行面，其實就是「填表」。

中國旅遊研究院副研究員馬儀亮指出，出遊的定義是居民離開慣常環境，但這是基於居住地、工作地、還是這兩者的雙重定義，旅遊統計並沒有規定。

此外，樣本代表性有明顯欠缺。年度調查自然人樣本只有8萬，不到人口的10萬分之6；結構上，調查樣本「城鄉五五開」，30個城市多為經濟發達城市，既沒有考慮城鄉的人口分布，也沒有考慮出遊能力的差異。

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另外，他還指出，調查方法也存在技術性缺陷。目前中國基本依賴固網電信方式調查，但實際多數家庭已不再安裝家用電話。

有業內人士稱，以前在旅遊局工作時，黃金週數據大多數是各地層層報上來，並無科學依據。「各地報少了，公布出來領導會不高興，就出現了地方數據虛高的現象。」也有旅遊從業者表示，每次春運、黃金週數據就是填表，主管單位表格一發，旅行社隨手寫寫，數據無從證偽。（編輯：吳柏緯）1130222