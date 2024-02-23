中國國進民退 企業主呼籲官方尊重市場法則

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（中央社台北23日電）由於「國進民退」以致民企的復甦仍苦苦落後於國企，中國補教業龍頭新東方創辦人俞敏洪近日響應各方的關切，呼籲當局「尊重市場法則」，改善與企業界的關係，並確保中國的經商環境。

香港南華早報今天報導，俞敏洪21日藉著出席在黑龍江召開的亞布力企業論壇，向當局闡述以上的坦率建言。亞布力企業論壇號稱中國的達沃斯（Davos）。

北京當局自2021年起打壓補教業，重創俞敏洪創辦的新東方教育科技集團有限公司，市值一落千丈。他說：「政府必須尊重市場經濟法則，發展規律就是常識，並且修正官商之間的關係，地方經濟才能起飛。」

創辦於2001年的亞布力論壇，堪稱是中國最具影響力的商業組織之一，企業界人士每年定期聚集於此，廣泛交換意見。

俞敏洪表示：「歷史證明給予企業家充分的支持總是有回報的。」據富比士（Forbes）估算，他的財富從44億美元（約新台幣1391億元）縮水至25億美元。當局打壓補教業後不到一年，他也加入直播帶貨的行列。

俞敏洪告訴參與今年亞布力論壇的產官界代表，即使許多民企還在掙扎求生以免滅頂，但他們還是對中國經濟有信心。

他表示，政府對於企業的支持不應涵蓋官員越權，必須基於市場法則而非設限，務必堅定捍衛良好經商環境的底線。

中國就業市場的大部分新職缺來自民企，中國GDP約莫60%的比例由民企貢獻，但民企去年的投資與2022年相比減少0.4%；民間製造業的工業產出增加3.1%，不及國營企業的5%。

中歐國際工商學院教授芮萌表示，俞敏洪的呼籲代表民企對政府的期待，也就是唯有「尊重和理解」獲得重視，政府才不會在不該干預時插手，並轉而致力於確保經商的公平及合法。

芮萌說，如此投資人與企業家才能專注於在商言商，無需擔憂其他可能的風險和棘手難題。

報導指出，政策不確定、改革遲緩、拖延許久的房市不振，以及近年來北京當局打壓補教與網遊業，衍生難化解的後果，仍非常不利於今年中國經濟前景；企業主擱置擴增方案或暫緩新投資，仍常提及這方面的不確定性與阻礙。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130223