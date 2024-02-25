更多編輯台推薦新聞：
戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見
國際

輝達市值暴增 美財經名嘴讚黃仁勳比馬斯克有遠見

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
首頁 / 兩岸

上海飄雪 民眾稱「沒有白冷」

2024/2/25 13:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海25日電）中國上海市今晨出現短時小雪，全市最低溫度普遍在零度到零下1度，許多市民表示「總算沒有白冷」。

新民晚報報導，低溫加上高濕度，昨夜至今晨，上海大部分地區都出現了短時小雨或冰粒，不少早起的市民都看到了薄薄的積雪。到了白天，天氣轉為陰到多雲，許多地區仍出現零星小雨或小雨夾雪。

上海中心氣象台昨天傍晚已經發布道路結冰黃色預警訊號，指可能影響交通安全，需注意防範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導指出，上海昨天氣溫全天在低位徘徊，除閔行站以外，其餘各站白天最高氣溫打破了近30年以來2月下旬的最低紀錄。其中，徐家匯站昨天白天最高攝氏2.2度，是近43年來2月下旬最冷的一個白天。

未來幾天，雨水稍有間歇，26日局部短時小雨，27日陽光可見。氣溫較這幾天略有回升，預計下週中最高氣溫可升至攝氏11度。受冷暖空氣共同影響，28日起，申城又將轉雨。（編輯：周慧盈）1130225

#上海
#上海中心氣象台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.211