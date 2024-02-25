上海飄雪 民眾稱「沒有白冷」

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（中央社記者張淑伶上海25日電）中國上海市今晨出現短時小雪，全市最低溫度普遍在零度到零下1度，許多市民表示「總算沒有白冷」。

新民晚報報導，低溫加上高濕度，昨夜至今晨，上海大部分地區都出現了短時小雨或冰粒，不少早起的市民都看到了薄薄的積雪。到了白天，天氣轉為陰到多雲，許多地區仍出現零星小雨或小雨夾雪。

上海中心氣象台昨天傍晚已經發布道路結冰黃色預警訊號，指可能影響交通安全，需注意防範。

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報導指出，上海昨天氣溫全天在低位徘徊，除閔行站以外，其餘各站白天最高氣溫打破了近30年以來2月下旬的最低紀錄。其中，徐家匯站昨天白天最高攝氏2.2度，是近43年來2月下旬最冷的一個白天。

未來幾天，雨水稍有間歇，26日局部短時小雨，27日陽光可見。氣溫較這幾天略有回升，預計下週中最高氣溫可升至攝氏11度。受冷暖空氣共同影響，28日起，申城又將轉雨。（編輯：周慧盈）1130225