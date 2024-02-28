中國研究生多到沒宿舍住 輿論籲理性選擇就業升學

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（中央社台北28日電）隨著就業環境轉差，中國大學畢業生報考研究所的人數連年增加，一些院校近年出現宿舍供不應求情況，甚至不再向研究生提供宿舍。陸媒呼籲大學畢業生權衡就業和升學，理性作出選擇。

陸媒經濟觀察報今天以「研究生多到無宿舍可住」為題報導說，2016年中國全國研究生招生數為66.71萬人，而2022年招生人數擴大至124.25萬人，幾乎翻倍，當年全國在學研究生達365萬人，規模位居世界第二。

報導說，研究生人數急增，導致許多大學的老校區以及郊區新建的校區不堪重負。

報導舉例，上海松江大學城、奉賢大學城、北京良鄉高教園區、北京昌平區沙河高教園區、南京仙林大學城等建於2000年至2005年的新校區已接近「滿載」。而已公布2024年度招生簡章的學校，包括北京大學、北京師範大學、南京大學、南開大學、復旦大學等知名院校，明確不再為全日制專業碩士生提供宿舍。

除此之外，有學校將教職員宿舍騰挪出給學生住，或直接安排學生在校外租賃宿舍；也有學校對宿舍進行改造擴容，設法擠出更多床位。

報導引述一名在讀的復旦碩士研究生說，學校為他們安排離校區6公里的公寓，並提供往返班車。即使如此，仍只有約一半專碩生成為入住公寓的「幸運兒」。

另一博士生透露，雖然能入住復旦宿舍，但需6人共用洗手間。令他擔憂的是，有傳聞說由因應宿舍緊張，博士生未來將不能再住單人房。

本週起，中國年度碩士研究生初試成績及錄取標準陸續公布，儘管考試報名人數迎來8年首降，比前一年的高峰474萬少了36萬，但競爭依然激烈。

對於研究生多到沒宿舍住，有陸媒呼籲學生理性選擇就業或升學。

南方都市報昨天發表評論說，近年各種「高學歷低就業」現象頻傳，一定程度反映了就業市場的變化。就讀研究所只是一種人才成長之路，若視為就業的賭注，勢必面臨非常大的風險，只有認識這一點，充分權衡個人的實際情況，才能作出適合自己的選擇。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1130228