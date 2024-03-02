2024年訪港旅客人次預期達4600萬 約疫情前7成

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（中央社記者張謙香港2日電）香港旅遊發展局估計，今年訪港旅客可達4600萬人次，恢復到疫情（COVID-19）前，2018年的7成。此外，香港航運也逐漸擺脫疫情的封關困局，客運流量回復到疫情前的8成。

綜合香港本地媒體今天的報導，旅發局最新預測今年有4600萬人次訪港，較去年上升35%，但只是2018年的7成，當年有6500萬人次訪港。

另外，香港機場管理局行政總裁林天福昨天向媒體透露，現在機場旅客人數已回復到疫情前約8成，估計接下來復甦速度會加快，今年底可重返疫情前水準。

機管局昨天舉行「機場就業資訊日2024」，約有40家機場企業參加，提供超過2000個職缺。

據業界統計，在疫情爆發前，機場有7.3萬名工作人員，疫情爆發後，各企業裁員，機場只剩下5.3萬名員工，過去一年則回升至6萬人。

由於機場客流回升，人手卻不足，機管局除了招聘本地員工外，也計畫招聘約2000名外勞，部分人已抵港。

港府去年2月左右取消一切防疫措施並恢復對外通關後，推行了許多刺激旅遊業的措施，包括在市區設立夜市，以及整頓舊觀光區，增設小食區等。

當局又計畫自5或6月起，每月在維多利亞港進行煙火及無人機表演，以吸引旅客。（編輯：吳柏緯）1130302