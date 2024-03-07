中國人自南美洲偷渡美國 湧入紐約唐人街

（中央社台北7日電）紐約時報報導，因為對威權政府、不斷惡化的經濟感到沮喪，數以萬計的中國人越過美墨邊境「走線」美國，紐約唐人街是他們的首選，因為這是最大的華人社區，當地的家庭和社交網路可迅速讓這些新移民站穩腳跟。

紐時7日報導，最近中國移民數量的成長，一定程度上是因為人們對疫情期間中國實施的嚴厲封控措施、對威權主義的政府、對不斷惡化的經濟感到沮喪。網路上和社群媒體上有很多文章，為人們提供了如何穿越美國南部邊界的詳細說明和有用提示。

美國各地的中國移民人數都在猛增。根據移民政策研究所（MPI）副所長格拉特（Julia Gelatt）分析，在聯邦政府2023財年，有5.27萬名未持有效入境簽證的中國移民越過陸地邊界或乘船和飛機抵達美國，是2年前的2倍多。這個數字不包括入境時沒有遇到邊境官員或合法入境後逾期居留的人。

據報導，這些中國移民當中，越過南部邊界進入美國的人數不斷增加，邊境官員2023年12月在南部邊界遇到的中國移民人數與上年同期的950名相比猛增了6倍多，達到5980名。

數以千計的中國走線移民也來到紐約，目前尚不清楚有多少人。但格拉特用2022年10月以來提交給移民法庭的文件（其中有逾2.1萬份是為中國移民提交的）做的分析顯示，紐約州是他們的首選目的地，其次是加州。

報導指出，中國移民最近湧入紐約的規模是10多年來最大的。中國新移民的迅速增加很可能對紐約市以及分布在城市各處的紐約華裔美國人社區產生重大影響，紐約的華人社區總人口達59萬，在美國居首。

「華人社區出現了大規模的移民，但完全沒有引起人們的注意」，紐約市立大學巴魯克學院研究華人移民的人類學教授蓋斯特（Kenneth Guest）說。

39歲的王超（音）去年10月離開中國前，曾是海南島一家酒店的保全員。他先飛泰國，再飛土耳其，最後在厄瓜多落地，開始向北長途跋涉。他在巴拿馬的雨林中感染了登革熱和瘧疾，後來還在瓜地馬拉被開卡車私運移民的司機趕下了車。

王超最終越過邊界進入加州。他說，曾在那裡被邊境當局短暫拘留。獲釋後，他繼續上路前往紐約唐人街所在的法拉盛（Flushing），已於去年12月抵達。在法拉盛時，他曾每晚花12美元，在與其他中國移民合住的公寓裡租了個床位。最近他因為工作離開了紐約州。

中國移民大多數都不會去紐約市的收容所。市政府官員說，2022年春季以來，在紐約市的收容所系統住過的逾17.3萬名移民中，只有不到400人來自中國。

報導指出，這些中國新移民之所以不需要依靠收容所，是因為他們可以求助於華人聚居的社區，紐約市的41.1萬名華人移民中，許多人住在這些社區裡。按照蓋斯特的說法，這些華人社區長期以來一直在幫助華人移民融入紐約和其他城市方面，發揮著關鍵作用。

今天，紐約這種非正式但健全的華人支持體系已成為新移民的「首選」，代表法拉盛所在選區的州參議員劉醇逸表示。

30歲的湖南移民布拉德．宋（音）去年夏天來到紐約，在法拉盛的一家中式按摩店找到了臨時住所，那家店把床鋪租給移民過夜，每晚10美元。在他去買麵條的超市，一名店員幫他在一家中餐宴會廳找了一份工作。他還曾給食品外賣送餐，並為紐澤西州的一家中資公司安裝過太陽能電池板。

報導引述唐人街的移民律師庫西亞（Edward Cuccia）說，雖然一些新來者是為了躲避中國的政治和宗教迫害，但越來越多包括家庭、中產階級專業人士和小企業主，正在尋找更多的經濟機會。他在過去兩年裡新增了70多件中國移民尋求庇護的案子。「美國仍然是他們眼中的黃金國度」，他說。

但一些移民已發現，他們不一定會變得更富裕。數十名新移民們日復一日地回到法拉盛的就業機構，坐在摺疊椅上等待工作機會。

現年31歲的多麗絲．何（音）是比較幸運的人之一。去年，她與35歲的丈夫李建峰（音）和9歲的兒子來到法拉盛後，在一家小型中式糕點店找到工作。她離開西安前曾在一家咖啡店當過咖啡師。

「雖然這是個好開端，但我們還沒有掙（賺）到足夠多的錢」，何女士說。「與在中國的時候相比，我們過得還行」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130307