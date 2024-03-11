中國兩會 陸學者：對台政策穩定持續推動融合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北10日電）中國「兩會」召開期間有涉台內容，中國學者表示，大陸對台政策具穩定性、延續性，和平統一基本方針沒有改變；兩岸交流從偏重經濟轉往社會、文化等領域，持續推動融合發展。

國務院總理李強5日在政府工作報告中提到，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業。中共總書記習近平6日參加全國政協14屆二次會議聯組會時指出，不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國和平統一進程。

中新社引述專家意見解析兩會涉台相關討論。北京大學台灣研究院院長李義虎表示，台灣政局對於兩岸關係發展增添不確定因素，不過在「新時代黨解決台灣問題的總體方略」指引下，大陸掌握戰略主動，圍繞追求國家統一的中心目標。

李義虎指出，大陸在執行層面抓住兩個方向，針對「台獨」和「外來干涉」堅決反對、反制，對於台灣社會促進融合發展；大陸對台政策具穩定性、延續性，和平統一基本方針沒有改變。

兩岸交流合作從偏重經濟轉往社會、文化等領域深化，陸續推出「31條」、「26條」、「農林22條」到去年中央支持福建探索海峽兩岸融合發展示範區。

李義虎強調，大陸在促進兩岸融合發展的頂層制度設計較為完備，下一步關鍵在細化、落實；福建作為「先鋒試點」，可以探索新機制、新作法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡表示，兩岸經貿合作走過數10年，各產業都建立了一定的聯繫，台灣部分優勢產業與大陸連結深厚，例如電子資訊、食品產業等，一些企業在台灣內部走下坡，卻在大陸找到第二春，實現轉型。

曹小衡認為，高新技術、大數據等是大陸未來發展重點，這恰也是台灣優勢產業，兩岸就此開拓合作的空間巨大，大陸經濟成長趨勢不減，兩岸各產業已有深厚合作、信任基礎，未來持續深化升級經貿合作前景可期。（編輯：曹宇帆）1130311