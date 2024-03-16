官員落馬成常態 港媒：深圳成社會主義先行示範區

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（中央社台北16日電）中共18大以來，深圳多名官員落馬，前深圳副市長黃敏，14日也傳出因涉嫌違紀違法遭調查。香港01刊文指出，深圳曾是改革開放先行者，如今成了社會主義先行示範區。

中共中央紀委國家監委網站14日發布，稱前深圳市委常委、副市長黃敏因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

香港01刊登文章表示，深圳過去是改革開放的先行者，如今成了社會主義先行示範區。自18大以來深圳有多位官員落馬，從「塌方式腐敗」險情預警到兩位退休官員接續墜樓，再到本次黃敏被查，暴露出深圳官場積弊已久。

報導引述統計數據表示，至2014年底，31個省份立案調查的廳局級及以下官員有656人，其中以廣東官員48人居於首位，涉案領域集中在交通系統、礦產資源領域、國土資源系統、國企。

被點名的落馬官員包括前深圳市委常委、政法委書記蔣尊玉，前深圳市副市長梁道行，前深圳市政協副主席黃志光，以及前深圳市公安局消防監督管理局副局長劉躍紅。

之後，2016年3月，已退休的前深圳市副市長陳應春墜樓亡。有消息稱，陳應春墜樓前，相關部門已經對其展開調查。去年4月，已退休的前深圳市人民政府副秘書長盛斌也墜樓亡。

這次遭調查的黃敏於2017年升任深圳副市長，2020年進入深圳市委常委。於2022年同時任深圳市委常委、市政府常務副市長、黨組副書記，曾為六名副市長之首。但在2023年底的深圳市人大常委會，突然被免去深圳市副市長職務，僅過三個月，官方又公布其涉嫌嚴重違紀違法遭查的消息。

文章指出，在黃敏被調查前，其曾長期任職的深圳交通相關部門才因「北極鯰魚」炫富風波引發中央關注。

去年一名從深圳交通系統退休的鍾姓官員孫女，發文稱家中存款達9位數，該位退休官遭深圳紀委監委開除黨籍，並收繳違法所得。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130316