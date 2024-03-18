博鰲論壇3月下旬登場 未見 「兩岸企業家圓桌」議程

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（中央社記者李雅雯台北18日電）中國博鰲亞洲論壇2024年會將於3月下旬舉行，兩岸共同市場基金會董事長詹火生將代表與會，前副總統蕭萬長不會參加；目前官網會議日程表未見「兩岸企業家圓桌」議程被排入。

中國博鰲亞洲論壇2024年會將於26至29日期間於海南省瓊海市博鰲東嶼島舉行，這是博鰲年會永久會址。據了解，詹火生將代表出席，蕭萬長不會參加，目前也沒有工商界人士組團訊息；日程表目前未見兩岸企業家圓桌議程。

相關人士今天對中央社表示，詹火生確定代表出席，蕭萬長不會參加；所謂的工商界人士「組團」赴會，這必須透過博鰲論壇秘書處交付名單給兩岸共同市場基金會做統籌，目前則是沒有組團訊息。

全國商業總會主席賴正鎰曾於2019年參加博鰲論壇。賴正鎰今天對中央社指出，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年，對岸很多論壇、活動還在慢慢地恢復上軌道，由於沒有接獲博鰲論壇相關報名訊息，所以今年不會前往。

博鰲論壇官網目前釋出的會議日程表可查到華商圓桌、文化圓桌、「一帶一路」綠色投融資圓桌、金融圓桌等議程，未見兩岸企業家圓桌議程被排入。

去年博鰲論壇也未舉行兩岸企業家圓桌，詹火生彼時回應，由於參與的台灣企業家不多，所以沒有設置這個活動。

據兩岸共同市場基金會發行刊物記載，兩岸共同市場基金會從2002年加入論壇成為基礎會員、2003年首次出席博鰲論壇以來，除2009至2012年外，每年均由蕭萬長率領工商界人士與會。

由於疫情影響，博鰲論壇在2020年停開，2021、2022年採線上舉行，兩岸共同市場基金會均因疫情限制未能出席；去年博鰲論壇恢復實體舉辦，兩岸共同市場基金會由詹火生親自出席赴會。（編輯：陳鎧妤）1130318