中國首將「陰陽合約」列逃稅手段

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（中央社台北19日電）中國藝人范冰冰多年前的「陰陽合約」案促使官方加強對影視業的稅收徵管，北京當局目前更將簽訂「陰陽合約」明確列為逃稅手段。

范冰冰2018年捲入「陰陽合約」逃漏稅案，並因此遭罰約人民幣8.84億元（約合新台幣39億元），之後又有女星鄭爽傳出以相同手法逃稅，震撼中國社會。

中國政府今年決定加大懲處「陰陽合約」力度。綜合陸媒報導，「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）18日聯合發布「關於辦理危害稅收徵管刑事案件適用法律若干問題的解釋」（以下稱解釋），明確將簽訂「陰陽合約」視為逃稅方式之一，為此後司法機關辦理相關案件提供確切依據，將於20日開始施行。

此外，中共官媒人民日報報導，針對假發票氾濫、虛開發票猖獗等情況，該解釋也對偽造、非法出售、購買、虛開發票等各類涉發票犯罪定罪量刑，將打擊利用增值稅專用發票抵扣稅款而進行虛開的行為。

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該解釋還重新定義逃稅罪定罪量刑的數額，將逃避繳納稅款10萬元以上、50萬元以上，分別認定為中國刑法危害稅收徵管罪的「數額較大」、「數額巨大」。

該解釋還確立補繳稅款、挽回稅收損失從寬處罰政策。已進入刑事訴訟程序的被告人若積極補稅、有效合規整改的被告單位將從寬處罰，且若稅務機關無依法下達追繳通知情況下，將不追究刑事責任，以此督促稅務機關及時查處稅收違法犯罪。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1130319