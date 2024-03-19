中國AI復活成一門生意 伴隨法律問題引發關注

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（中央社台北19日電）隨著生成式AI技術發展，各式運用也如雨後春筍冒出，以AI重現往生者的「AI復活」近期在中國成為一門生意，一支影片要價人民幣數百元到上萬元不等。然而衍生的法律問題，同樣引起關注。

已經過世的藝人李玟、高以翔等人，近期被中國的網友「AI復活」，相關影片在社群平台上轉傳引起議論。有人認為此舉能夠撫慰生者，然而更多的批評指出冒犯往生者、不尊重家屬。

事實上，被「AI復活」不只名人，目前在中國以有專門從事「AI復活」的企業，並且提供客製化服務，製作相關影片，依內容與呈現效果收費人民幣數百元至上萬元不等。此外，也有企業宣稱能夠製作出及時文字或視訊聊天的AI。

綜合澎湃新聞、揚子晚報，在中國，「AI復活親人」已經形成了初步產業鏈，有代理或者專門人員負責製作、發布影片吸引客戶，還有專門的業務與有興趣的客戶接洽並溝通、簽約。有些業者更會提供專門價目表供客戶參考。

有人抓準這樣的「悼念商機」成立專門公司接案，成立不到一個月已經接了數百單。

報導引述一名從2019年開始從事「AI復活」事業的業者孫凱表示，因為懷念自己的母親，於是自行利用AI技術將其「復活」，實際看到成品之後，思念和悲傷情緒也緩解了許多。以此為契機，他開始從事「數位永生業務」。

孫凱說，公司創立至今已服務了超過7萬人，目前其「數位永生」產品對外統一標價為人民幣9800元（約新台幣4萬3120元）。

除了企業化經營外，也有不少個人接案者從事這類的服務。

然而這類技術應用雖然可以滿足情感需求，然而卻也面臨侵權、隱私權洩露等諸多隱患。

報導引述北京市華一律師事務所律師楊曉表示，如果是依近親屬請求，通過AI技術加持，滿足寄託哀思需求，無可厚非；但如果未經親屬准許，這種採取AI技術「還魂」的做法，面臨著侵犯逝者的肖像、名譽、隱私等「人格權益」的法律風險。

此外，未經親屬同意，將已故名人藉由「AI復活」後用於營利等商業活動，也將構成侵權行為。

北京市信凱律師事務所律師張亞麗認為，AI復活雖然可以彌補人們的情感缺憾，但另一方面，也讓可能讓人更難割捨親人的離世，更難從痛苦中脫離。（編輯：吳柏緯/邱國強）1130319