中國AI晶片急於國產化 日媒：關鍵是能否量產化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）美國半導體出口禁令讓中國當局大力扶植國內晶片產業，特別是人工智慧（AI）相關大型企業正加緊將晶片轉換為國產化，連輝達（Nvidia）都認為華為是頭號競爭對手，但日媒認為這些企業缺乏生產設備，關鍵是能否量產化。

美國晶片大廠輝達日前於提交美國證券管理委員會（SEC）文件中，首度將華為認定為人工智慧（AI）晶片等多個類別的頭號競爭對手；其他競爭對手包括英特爾（Intel）、超微（Advanced Micro Devices）、博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）。

日經中文網25日報導，輝達先前在中國AI晶片市場上占據約90%的市場。但是，美國商務部以擔心轉為軍用為由，啟動了對中國的AI晶片的出口管制，2022年秋季輝達的AI晶片H100等成為管制對象，由於中國以往多採用輝達的產品，在此情況下中國企業採購變得困難。

中國企業為了開發和提供生成式AI，正加快轉向尋求中國AI晶片供應來源，作為替代產品最受到關注的是華為。

報導指出，華為與中國晶片巨頭中芯國際聯手，推動7奈米高性能晶片投入實用，去年8月推出了搭載該晶片的智慧手機，銷售利用AI晶片昇騰（Ascend）的設備和服務。

有中國大型網路企業的高階主管對於昇騰晶片表示，雖然性能不如輝達產品，但可以毫無問題地使用。

其他中國的晶片企業也將輝達無法進入中國視為商機，而展開行動。例如海光信息技術從2023年秋季開始供應新的AI晶片「深算二號」。新興的摩爾線程也在2023年末發布了AI晶片MTTS4000，宣稱很容易從輝達轉移數據。

但報導認為，中國AI晶片急於國產化，但另一方面，問題是量產化。美國商務部將海光等多家中國晶片企業列為出口管制的對象，這些企業沒有自己的生產設備，與世界晶片製造大型企業交易受到限制。

而對華為來說走上量產化也任重道遠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總部位於上海的八六證券研究（86Research）分析師柴克文（Charlie Chai）指出，華為昇騰晶片雖然性能與輝達產品相近，但由於製造程序等問題，未來差距可能會擴大。有部分報導表示，更有觀點認為華為昇騰晶片的良率不高。

報導認為，如果中國晶片的國產化停滯不前，與美國等國家的技術差距將會拉大，AI的性能也會落後。在逆風下，華為等企業的技術開發能走多遠，將左右今後中國的AI產業。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130227