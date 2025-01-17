李玟紀念雕像揭幕 二姐：思念代表她沒離開

（中央社記者王心妤台北17日電）歌手李玟2023年過世，歌迷在她的50歲冥誕於金寶山園區設「永遠的月光愛人」雕像。她的二姐今天哽咽表示，真正的死亡是被忘記，但李玟永遠不會忘記，思念也代表她從未離開。

李玟1975年出生於香港，9歲移民美國舊金山，因歌唱比賽被發掘，1994年在台灣發行首張個人專輯「愛就要趁現在」，以主打歌「我依然是你的情人」一鳴驚人，之後又累積「刀馬旦」、「月光愛人」等金曲，但在2023年因憂鬱症輕生過世。

近百名歌迷今天聚集在金寶山園區共同為李玟的紀念雕像「永遠的月光愛人」揭幕，李玟的媽媽、大姐、二姐Nancy也出席活動，李玟的媽媽幾乎全程都在哭泣，而Nancy致詞時引用動畫片「可可夜總會」的台詞，並說人的死亡有2次，一次是肉體，而真正的死亡是被所有人遺忘，「我相信這不會發生在Coco（李玟）身上。」

Nancy哽咽表示，雖然此刻李玟無法參與，但相信她同在，「當年她還是天真無邪、可愛的小女孩，有人看到她的潛力與才華，沒有讓給她機會的人失望，媽媽從小教導我們飲水思源，代表Coco感謝大家多年來的關愛與支持，也許我們對她的思念，也表示她從沒離開。」李玟跟2名姐姐合唱的新歌「珍惜今天」也將在今晚8時在李玟的YouTube頻道上架。

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Nancy會後受訪說：「沒想過50歲她不在了，最好她在啊。」她表示，原本想過時間會撫平傷痛，但今天出席活動才知道這不容易，這次能設立紀念雕像，也是希望緩解粉絲對李玟的思念，「有個銅像懷念她，她也喜歡山喜歡海。」

現場雕像旁種了一棵櫻花樹，Nancy表示，這棵樹會越來越壯大，「以後我們都走了，還有這棵樹，小小歌迷也能見證這棵樹陪大家一起長大。」（編輯：龍柏安）1140117