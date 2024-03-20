中國2月非在校青年失業率15.3% 呈現上揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國國家統計局今天公布，2月份全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為15.3%，比1月增加0.7%。與其他年齡組相比，16至24歲青年失業率依然偏高。

中國國家統計局官網20日公布2月份分年齡組失業率數據。

數據顯示，2月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為15.3%；全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.4%；全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.2%。即使剔除在校生，16至24歲青年失業率依然明顯偏高。

與1月相比，中國大陸2月不含在校生的分齡青年失業率均出現上揚。1月份的16至24歲勞動力失業率為14.6%；25至29歲勞動力失業率為6.2%；30至59歲勞動力失業率為4.1%。

中國國家統計局18日公布的2月份全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點，比去年同月下降0.3個百分點。

由於青年失業率頻傳新高，中國去年7月停止發布，同年12月改為發布不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率。

中國國家統計局稱，據2023年各月的平均數字，中國大陸16到24歲的城鎮人口中，在校學生約6200萬人，非在校學生占約3400萬人。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130320