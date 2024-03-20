出生率下降 中國醫院婦產科陷入寒冬接連停業

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（中央社台北20日電）中國新生兒銳減使婦產科面臨寒冬，今年至少有3間大型醫院的婦產科宣布調整或停止業務。當局雖祭出許多激勵措施，然而社會風氣與育兒成本導致女性生育意願低落。

綜合路透社、澎湃新聞報導，根據中國國家統計局公布的數據顯示，2016年至2023年，中國新生兒人數從1786萬下降到902萬，對婦產科的需求也隨之降低，使中國婦產科陷入停業潮。

近期江西省贛州市第五人民醫院在官方微信上宣布，3月11日開始停止婦產科服務。該醫院是一家三級甲等醫院，屬於中國最高等級的醫院。

自去年以來，中國浙江、廣州就有多家醫院相繼宣布停止或調整婦產科業務。2024年至今，已有3間大型醫院宣布關閉婦產科業務，或者停止接生，只保留普通的產檢服務。

一位在黑龍江省哈爾濱市婦幼保健院工作的婦產科醫生表示，過去分娩量一天可能有7到10幾個，現在一天能有1個就不錯了。2023年，該醫院的分娩量甚至減少了一半以上。

中國人口已連續2年負成長，2023年中國人口自然成長率為千分之負1.48，2022年為千分之負0.6。尤其因為COVID-19造成低出生率與高死亡率加速經濟衰退，使中國面臨人口老化的問題。

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當局推出許多激勵措施試圖提高出生率，包括延長產假、提供金融與稅收優惠以及住房補貼。然而高昂的育兒費用、婦女不願中斷職業生涯、仍將女性視為主要照顧者的傳統觀念，以及性別歧視等問題，導致中國女性生育意願低落。

中國知名智庫「育媧人口研究」發布的一項報告指出，中國目前的社會環境對女性生育並不友好，女性生孩子的時間成本和機會成本太高。報告也稱，以人均GDP來看，中國是世界上養育小孩成本最高的國家之一。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130320