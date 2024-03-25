兩岸宗教交流 台灣佛教界捐贈30件文物給陸方

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）中國國家博物館今天舉行「台灣中華人間佛教聯合總會文物捐贈儀式」，由台灣佛光山將流失海外的30件文物捐贈給中國大陸文物局。

中國大陸國台辦主任宋濤在捐贈儀式上表示，兩岸同胞是同根同源同文同種，多年來台灣同胞為保護中華文物，傳承弘揚中華文化做了大量工作，做了艱辛努力。

宋濤表示，兩岸同胞都是中國人，中華文化是共同底色，驕傲與靈魂。要堅持一個中國原則與九二共識，持續推動兩岸關係和平發展，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸更多融合發展。

中華人間佛教聯合總會輪值主席、佛光山寺住持心保和尚表示，這次捐贈的文物主要以佛首為主，捐贈儀式主要是讓中華文物可以回歸，並且希望文化宗教交流達到兩岸互動，能有一個和諧氣氛。

中華人間佛教聯合總會顧問楊盛昱介紹，海外熱心的華僑收藏家，通過各種途徑收回很多文物。這次捐的大多數是宋明期間的佛像、羅漢像，搜集到後經過詳細的鑑定，應該大部分是出土來自山西地區。

捐贈儀式結束後，中國大陸國台辦並舉行了接見會，歡迎中華人間佛教聯合總會參訪團來訪。

據了解，中華人間佛教聯合總會參訪團成員，包括佛光山教團、靈鷲山佛教教團、中國佛教會、法鼓山、台南大仙寺、佛光山叢林學院、圓光佛學院、幸夫愛兒園、國際佛光會、世界佛教徒友誼會、中華佛教青年會、中華佛教居士會、中華鹿野苑藝文學會等文化界、教育界人士及各寺院住持、監院、居士代表近200人。（編輯：周慧盈）1130325

中華人間佛教聯合總會輪值主席、佛光山寺住持心保和尚25日表示，希望藉由這次的捐贈、藉由文化宗教交流達到兩岸互動，能有一個和諧氣氛。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月25日