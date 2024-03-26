中國就業難 3個年輕人談找工作困境

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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）中國經濟面臨下行壓力，在北京的一次招聘市場，許多失業的民眾前來求職。大環境不佳之下，中國年輕人面對「有形」與「無形」的限制，在不確定的未來，求穩與有一份工作成為他們最大的願望。

中國的青年失業率在去年6月為21.3%，創歷史新高。隨後，官方宣布暫停發布相關訊息，因為統計數據的方式要「進一步完善與優化」。

今年初，再度公布青年失業率，但採用不同標準後，這一數據大幅下降。國家統計局表示，改變方式後的失業數據統計不包含在校學生，按此計算，去年12月的16至24歲年齡組的失業率是14.9%。

儘管數字銳減了，但失業者並沒有消失。中央社記者在3月中旬前往位於號稱亞洲最大社區北京天通苑不遠的招聘會，並詢問前來求職的中國年輕人，要如何在這樣的大環境下找到工作，以及他們的期待與想法。

26歲的湖北人Jane（化名）是職業教培數學老師，她說：「我這次來這個招聘會，主要是看保險與新能源。」

她表示，目前還是在職，想換工作的原因是想跳出舒適圈，鎖定新能源是因為它是國家政策，因此前來招聘會了解這一市場就業情況。

2021年7月，中國政府公布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（即：「雙減政策」）。「雙減」落地，讓許多教培業（補習班）的從業人員面對職業轉型，Jane也是其中一人。

Jane說，她是被雙減政策打擊到了，而這是「國家政策」方向，官方考量教育的公平性，認為不是每個人都可以上教培，但老師的工作就會受到影響。

這一次來到招聘市場，決定跟著國家政策方向走。她認為，新能源是新趨勢，已知道找工作要看政策與趨勢，認為機會比較大。

對於進一步詢問，新能源是否需要專業背景？Jane則回應，「剛剛起來的東西，誰都不會」。

31歲的東北人李小姐曾是網路公司的設計師，她在招聘市場前淡然地說：「我們之前在互聯網（百度），但因公司的結構發生變化，合約到期了就沒有得續約。」

她表示，已經工作了7、8年，再加上北京的生活壓力，包含承擔社保與房租，她的薪資待遇期望是人民幣1.8萬元至2萬元左右（下同，約新台幣7.92萬元至8.8萬元），「但是實際可能要達到這樣比較少」，感嘆有些資方想拿3000元的價格找3萬的設計師。

李小姐在今年初收到不獲聘的通知後，便開始找陸續工作。

她最大的心得是，對女生的限制更多。

她說，面試時都會被問：「有沒有男朋友？」、「要不要結婚生育？」因為公司不想去承擔生育的時間。她認為，這是職場歧視，私事變成了面試的環節。

在工作與感情的拉扯中，她認為，還是要考慮自己覺得更重要的。

30歲的湖南人夏小姐也是網路公司設計師，她與李小姐一樣，一道無形的限制置於夏小姐的頭頂上，這一條線是「35歲的年齡天花板」。

在越接近這一年齡的時候，夏小姐向記者說：「在我們設計這一行事不能幹到老了，特別是互聯網是35歲就不要了，有這麼一個說法。」

夏小姐並分享剛開始畢業找工作的狀況。那是約10年前，她認為當時畢業時感覺機會很多，基本投一個崗位都有機會去面試，並且最終會拿到4、5個錄取通知可做選擇。

現在的狀況則是零星機會有，但求職者要面對一輪、二輪、三輪的面試，變成了資方市場，面臨較大的競爭。

對於是否是年輕人的期望太高？她說，「我覺得不是」，「現在的想法是什麼工作能做到老？」（編輯：曹宇帆）1130326