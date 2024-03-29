分析：中國疾呼全球化 難敵打造替代供應鏈趨勢

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（中央社台北29日電）當前中國經濟萎靡之際，北京近來加大力道疾呼曾造就中國崛起的全球化盼找回外企，不過分析指出，中國的呼籲不敵當前企業求脫鉤的趨勢，因各國正著手建替代供應鏈，減少對中國的依賴。

中國人大委員長趙樂際28日出席博鰲論壇表示，中國要落實全球安全倡議，反對強權政治、霸權行徑，亞洲國家應反對貿易保護主義和築牆設壘、脫鉤斷鍊。

美國之音今天報導，產業鏈脫鉤對中國造成的衝擊包括，低附加和中高價值製造業，分別轉往越南、柬埔寨、印度及墨西哥等經濟體。

英國倫敦潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）資深中國經濟學家林浩波（Kelvin Lam）說，北京明白全球化造就中國近10、20年的經濟成功，所以他們需要確保全球貿易續存。

不過林浩波另指出，中國眾多工廠自疫情期間關閉，運輸和生產都受到衝擊，而現階段考慮地緣政治風險，全球供應鏈逐漸轉移回接近母國的地區生產，像是美國企業產線從中國移回美墨。

中華經濟研究院助理研究員王國臣則說，當前全球趨勢走向近岸生產，像是繼美歐分別公布晶片法案後，日本、韓國和台灣也宣布半導體輔助法案，各國皆設置半導體廠。

他說，未來貿易市場板塊可能變成「中國加一」，或中國與中國以外的兩大貿易區塊，而中國以外的貿易體系則分成多個短鏈。

王國臣指出，供應鏈搬遷並非線性，企業基於產能量體和勞工品質穩定度權衡，預期將在新南向國家和中國之間來回擺動至少10年，成為中國在國際貿易中對抗歐美國家的底氣。

他說，但整體趨勢仍走向與中國脫鉤，因為中國強調建立自己的研發體系跟標準，除非企業只鎖定中國市場，否則會加速產業外移。

王國臣表示，隨著中國經濟趨緩，經濟論壇持續降規，外資自然不再「看中國的臉色」，不論博鰲論壇或中國發展高層論壇受到的關注度越來越低。

另據英國期刊「經濟學人」（Economist）去年3月間的報導，包括台灣在內的14個國家共同構成Altasia（亞洲替代供應鏈），未來數年可望逐步取代中國，成為全球生產活動重心。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130329