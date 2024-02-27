中國兩會將登場 經濟目標與新名詞闡述引關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京27日電）今年中國全國兩會，經濟情勢是外界最為關注的焦點。經濟目標數據與積極的財政政策傳達政策動向，以及官方如何闡述新詞「高質量發展」與「新質生產力」，成為進一步觀測的訊號。

2023年中國經濟復甦狀況不如外界預期，拿掉清零政策的大帽子掩蓋的光景是，房地產泡沫危機，內需不振，以及外資失望外移。

中國去年的經濟成長率為5.2%，達到年初兩會時訂立的5%左右。然而，各項經濟數據表現不容樂觀，尤其房地產開發投資成長速度為年減9.6%，商品房銷售額及面積成長率分別為年減6.5%與年減8.4%。顯見中國房地產市場不振，成為拖垮經濟成長的主要原因。

在這一基準點上，國際機構預測2024年的中國經濟成長率大約落在4.5%至4.9%之間；而中國社科院則預估，2024年的經濟成長率在4.8%至5%間。

中華經濟研究院第一所研究員王國臣告訴中央社，2023年的成長率為5.2%，在這個基礎上要達到5%已是相對困難。因此，2024年的經濟成長目標如果訂在5%，代表官方想要穩住信心與預期。

王國臣表示，如果成長目標是以設區間方式論述，如設在4%至5%，代表較為穩健。而路透社此前的報導傾向設在5%，這也能夠理解，因為畢竟是中國國務院總理李強任職第二年，也是中共總書記習近平第三任期，會想要表現出經濟好的狀態。

在經濟狀況復甦緩慢與沉寂之下，關係到政府刺激經濟的財政政策與財政赤字率的表述，也成為觀察重點。

中國歷來的預算赤字率的天花板在3%或以下，去年因年底增發人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）的國債，使全年財政赤字率突破3%的紅線，到達3.8%。中國前財政部部長樓繼偉去年底就表示，2024年財政赤字率最好保持在3.8%。

這可能是在救市與恢復經濟情勢下不得不的手段。

光谷自貿研究院院長陳波向中央社預測，今年兩會的預算財政赤字率可能達到3.5%。財政赤字率提高是因經濟復甦狀況不如預期理想，且多項經濟指標顯示財政仍可持續發力刺激經濟，最明顯的是通貨膨脹率為負值，顯見整體有效需求不足。

陳波並指，今年財政與貨幣政策會較為積極，且前者的政策空間更大。落實在實際政策上，包含地方政府化債，政府投資建設數位經濟與新能源建設等措施，以及涉及房地產的老舊城區改造，政府出手購買基本建成的房屋讓其轉型為經濟適用房、保障房，穩定房地產市場等，是可以著力的方向。

除了上述數據目標所傳遞的訊號外，從更深層的政策論述而論，中國的大環境已告別動輒雙位數成長論，微觀看是處在疫後內外信心喪失階段，經濟正逢大轉型。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「十四五」規劃關於GDP的成長率已非定奪在一個數據，而是「更高質量、合理增速」（高質量發展）。至於怎麼達成「高質量發展」？去年中央經濟工作會議上將「新質生產力」擺在部署今年九方面重點工作的第一位。

中共總書記習近平去年在黑龍江提出了「新質生產力」，這已在年初各地召開的地方兩會成為熱議點，為全國兩會預熱。要達成「高質量發展」，方法在「新質生產力」，新技術、新產業與新結構如何成為新成長動力，這兩個新熱點經濟詞彙，將體現在兩會當中的經濟政策裡。（編輯：吳柏緯）1130227