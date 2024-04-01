共軍2至3日在中緬邊界 舉行聯合實兵實彈演習

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（中央社台北1日電）先前情勢一度緊張的中緬邊境近來漸趨穩定，但中共解放軍今天透過地方政府宣布，將於4月2日上午8時到3日傍晚6時，在雲南省盈江、隴川兩縣共5處鄰近中緬邊界的地區舉行聯合實兵實彈演習，引起關注。

澎拜新聞報導，共軍上述聯合實兵實彈演習的消息，是由雲南省德宏傣族景頗族自治州政府宣布。根據這項宣布，共軍是以「年度訓練計劃」的名義，由部隊番號不明的「某部」舉行這項演習。

根據公告，舉行演習的5處地點，分別位在雲南省盈江縣昔馬鎮團結村、盈江縣弄璋鎮古里卡村、隴川縣隴把鎮墨窩村、隴川縣隴把鎮拉線分場三隊、隴川縣章鳳鎮曼弄村等地附近區域，這些地區都緊鄰中緬邊界。

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根據公告，共軍要求進入演習地區的車輛和人員必須服從交通管制。且在演習期間，嚴禁無關人員擅自進入演習警戒區；嚴禁各類飛行器進入演習空域；嚴禁私自拍攝部隊行動情況；嚴禁擅自通過各類媒體平台傳播任何演習有關訊息。

2023年緬北內戰及打擊電信詐騙等行動，一度導致中緬邊界局勢升高，甚至有緬甸砲彈越界落入中國的情事。當時共軍也曾在邊界舉行演習，被認為有震懾用意。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130401