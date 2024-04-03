中國多家銀行反向員工討薪討獎金 繳回累計逾4億元

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（中央社台北3日電）近期中國多家銀行陸續發布年報，其中就披露2023年度向員工追索績效獎金情況，多家銀行合計討回超過新台幣4億元，其中招商銀行這兩年向員工「反向討薪」累計超過新台幣4億元。

綜合多家中國媒體報導，近期隨著中國多家上市銀行陸續發布年報，銀行向員工追索扣回績效薪酬相關情況也被相繼揭露。

據證券時報旗下微信公眾號「券商中國」統計，中國多家銀行追索扣回績效薪酬總金額將近人民幣1億元（約新台幣4.4億元）。光是招商銀行、渤海銀行、中國銀行追索扣回績效薪酬總金額，就高達8948萬元。

其實中國去年就曾傳出銀行執行「反向討薪」，2022年約40家A股、港股上市銀行中，就有超過半數在年報披露相關情況，像是招商銀行去年追索扣回績效薪酬總金額為5824萬元，今年為4329萬元，兩年來合計向旗下員工反向討薪超過1億元。

績效薪酬追索扣回機制相關規定，其實最早可追溯自2010年由原銀監會印發的「商業銀行穩健薪酬監管指引」，之後原銀監會又印發相關指引、發布指導意見，再度強調建立制度的重要性。

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業界人士分析，績效薪酬追索扣回機制能起到約束銀行高管和關鍵責任人的作用，此次多家銀行披露進展，體現此制度逐漸完善，未來將常態化。

報導引述北京清華大學經濟管理學院經濟學講席教授李稻葵說法，他表示該制度的規定於2010年就頒布，如今才密集出現反向討薪的消息，反映出銀行的經濟情況不如以往好，並呼籲銀行內部管理機制改革，若把獎金和業績掛勾太緊，可能會造成員工的短期行為。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130403