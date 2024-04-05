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香港3月PMI升至50.9 但悲觀情緒加深

2024/4/5 16:11
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（中央社台北5日電）標普全球3月香港採購經理人指數（PMI）升至50.9，按月上升1.2個百分點，重返擴張區間，結束連續兩個月收縮，不過悲觀情緒加深，企業普遍憂慮經濟下滑。

香港信報今天報導，香港新訂單今年以來首次成長，受訪業者透露，即使幅度不大，卻是9個月以來第2次出現的升幅，顯示財政狀況好轉，當中以建築業訂單增長最明顯。

但是企業從海外及中國新接業務量持續萎縮而且跌幅擴大，又因旅客需求減少和外部環境放緩，這兩項因素都影響來自境外的業務，企業整體產量略低於2月。

靠著新訂單增長的激勵，民營企業開闢更多職位，3月的就業升幅至近一年最高。雖然新訂單恢復成長，但3月整體營商情緒仍然悲觀，企業普遍憂慮經濟下滑、競爭加劇，恐將進一步衝擊未來一年的市場行情。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡（Jingyi Pan）表示，3月PMI數據呈正面跡象，顯示香港經商環境改善。PMI的5個單項指數都呈現好轉，拉抬PMI指數重返擴張區間。

潘婧怡指出，不過，整體悲觀情緒卻比上月加深，業者續吹淡風，顯示公司對產量得以持續增長仍有保留。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130405

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