清明收假杭州車站擁擠 乘客得破門自救當局致歉

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（中央社台北7日電）中國清明連假收假，6日晚間杭州 鐵路南站出現大批人潮，場面非常擁擠，陸媒報導，險些發生踩踏事件，民眾只得強行推開玻璃門自救，鐵路當局事後雖致歉，大批網友仍持續批評管理不善。

今年中國清明連假是自4月4日至6日共3天，今天週日調整上班。官媒中國新聞網今天報導，據上海鐵路局杭州站官方微博消息，4月6日晚間9時20分左右，杭州南站北3出站口該時段有2趟列車相繼到達，旅客集中到站下車。

杭州站指在出站過程中，出站電扶梯處有一名旅客不慎摔倒，車站工作人員第一時間將電梯止動，組織旅客快速出站，無人員受傷。

站方說由於工作不到位，影響了旅客出站秩序，車站深表歉意。後續車站將進一步加強現場客流組織，努力改善服務，使旅客出行更加安全順暢。

不過，據網路流傳畫面，顯示當時出站口出現大批人潮，場面非常擁擠，幸有一名男士奮力推開上鎖的玻璃門，才讓人潮能夠疏散。

另一家中國媒體瀟湘晨報則報導，當時大批旅客擁擠在車站出行通道：長長的隊伍從下客電梯一直延伸至出口，堵到人擠人。當時已經有人被堵到尖叫，也有人高喊開門放人。

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有目擊者表示，前面的人受堵，動不了，後面卻不斷有乘坐扶梯的旅客下行，緊接著前面人員摔倒，後來者也被摔倒，人壓在了人身上……直到電扶梯被緊急止動。

雖然鐵路當局致歉，但大批網友今天仍持續批評管理不善，在社媒體微博上不少網友發文指當時沒看到工作人員、批評各地公共場所到處鎖門圍擋，只求容易管理、沒有備案差點就出大事故了。（編輯：唐佩君/邱國強）1130407