經濟不振 中國銀行券商界大減薪

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（中央社台北8日電）中國經濟不振，降薪成為銀行、券商的現實選擇，去年銀行管理層平均降薪13%，其中降薪幅度最多逾40%；券商行業龍頭中金公司員工人均年薪一年則縮水近人民幣12萬元（約新台幣51萬元）。

綜合第一財經等陸媒報導，去年中國13家全國性商業銀行薪資總額為8697.7億元，與2022年同期相比雖然增長2.3%，但比2022年5.9%的增幅收窄；人均薪資38.3萬元，其中最高的依舊是招商銀行，為57.4萬元，相當於月薪4.8萬元，年增1.6%。

數據並顯示，不少銀行在2023年報中披露績效薪酬追索扣回的相關情況。招商銀行去年向4415名員工執行該計畫，總金額高達4329萬元，相當於平均每個員工扣回9805元。

此外，銀行管理層平均降薪13%。平安銀行高管降薪幅度超過40%，招商銀行、民生銀行高管降薪幅度則超過30%，重慶銀行、渝農商行、郵儲銀行、工商銀行及光大銀行的高管也都降薪10%以上。

金融圈的其他行業也在降薪。多家證券公司的財報顯示，營收以及淨利潤在2022年低基數的基礎上繼續下滑，令人羨慕的高薪不再，行業龍頭中金公司則徹底告別人均百萬元的歷史，員工人均年薪下跌至70.4萬元，按年縮水近12萬元，是降薪幅度最大的。

證券高管薪酬更大幅減少，披露年報的22家券商管理層報酬總額5.6億元，年減10.6%。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1130408