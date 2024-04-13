中國前首富持續變現 萬達集團賣掉北京總部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中國前首富、萬達集團創辦人王健林一年多來已出脫15座萬達廣場變現。近日，旗下又有一家公司轉讓，顯示王健林甚至賣掉位於北京的萬達總部。陸媒指出，這意味著萬達的財務狀況並未到達「安全區」。

綜合騰訊新聞棱鏡、北京商報等陸媒12日報導，萬達集團再度甩賣資產，甚至連集團總部所在大樓都不放過。

4月9日，北京萬達廣場實業有限公司發生股權變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增股東坤華（天津）股權投資合夥企業，持股99.99%，為控股股東；坤元辰興（廈門）投資管理諮詢有限公司持股0.01%。

接手的坤華合夥人為新華人壽保險股份有限公司和中金資本運營有限公司，出資額人民幣100億元（約新台幣446億元，下同），其中新華保險持股99.9%，中金資本持股0.1%。

北京萬達廣場實業有限公司成立於1999年10月，是萬達在北京的核心資產。該公司一名負責租賃業務的人士指出，北京萬達廣場實業有限公司持有北京萬達廣場B座和C座資產。B座就是萬達集團總部大樓，C座則是萬達文華酒店。

面對多家陸媒查詢，萬達集團迄今不願回應說明。

王健林曾經是中國首富，萬達2017年傳出財務吃緊後，四度尋求在中國大陸上市集資均告失敗。

胡潤研究院3月公布的「2024胡潤全球富豪榜」顯示，王健林家族一年來的財富縮水72%，僅剩300億元。

據報導，過去的2023年，萬達不斷出售資產變現。公開訊息顯示，此前萬達已轉讓15座萬達廣場，其中包括上海、廣州等多個核心城市的萬達廣場。

除了出售萬達廣場，王健林去年也賣掉了萬達電影，套現近百億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

3月30日，萬達獲得「中東金主」注資，向該集團的大連新達盟商業管理有限公司投資約600億元，持有60%股份。這一被外界視為萬達「續命錢」的簽約，會場卻未見王健林的身影。

北京商報指出，王健林以股換錢的策略為萬達帶來了寶貴的現金流和喘息時間，但停不下來的「賣賣賣」腳步，也意味著萬達並未真正到達安全區，或許還存在外界尚未看到的隱憂。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130413