義中舉辦高層經濟對話 分析：難重回政治夥伴關係

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（中央社記者13日電）中國商務部部長王文濤近日訪問退出「一帶一路」的義大利，雙方認為互為「戰略夥伴」；但分析認為，義方這個說法是給中國補償，因仍需做生意，但義國當前主張降低對中國的過度依賴，因此難重回「政治夥伴」關係。

義大利去年底退出中國「一帶一路」倡議後，王文濤4月11、12日訪義並首度舉行雙邊高階商務對談，及出席在義大利維洛納（Verona）舉行的中義企業論壇；陸媒報導雙方企業和商業協會代表360多人出席。

部分義媒憂心，義大利今年擔任七大工業國集團（G7）會議主席國，可能再度被利用成為中國形象的「洗白」工具，此一發展趨勢，也可能挫敗歐盟整體對中國的去風險策略。

義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）表示，義大利與中國的「戰略夥伴」關係中，經濟商業與文化交流密不可分。王文濤也表示，願與義方繼續合作，發展新質生產力，為兩國全面「戰略夥伴」關係注入新動能。

美國之音今天報導，美國智庫威爾遜中心兼義大利國際關係研究所研究員卡薩里尼（Nicola Casarini）表示，中國和義大利的經濟關係將在戰略合作夥伴框架下繼續推進，但義大利政府主張降低對中國的過度依賴。

他認為，「戰略夥伴」這個詞隱含了義大利採納歐盟和美國領導人提出的所謂去風險戰略決策，即是避免對中國經濟的過度依賴。

羅馬第一大學歷史系研究員史大福（Stefano Pelaggi）則指出，「戰略夥伴」的說法是義大利退出一帶一路後給中國的補償，中國對於義大利的出口和工業很重要，義大利需要保持良好的關係，但是尋求政治夥伴關係是不可能的。

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史大福表示，這可以被描述為，北京需要把一些政治話語注入到經濟交流的各個方面。這是一場遊戲，義大利也需要在退出「一帶一路」後做出一些考慮。

報導指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）2022年在印尼峇里島「20國集團」（G20）峰會，曾與中國國家主席習近平舉行場邊會談，會談結束時習近平邀請梅洛尼訪問中國，去年也曾多次有梅洛尼即將前往中國的傳言，實際訪問日程一直沒有確定。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130413