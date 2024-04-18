德中簽署自動駕駛合作聲明 盼中國數據傳回德國

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（中央社台北18日電）德國和中國16日簽署「關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明」，德國希望該聲明能使汽車製造商能夠將數據從中國傳輸到德國。此前中國對將智慧汽車數據傳輸到國外有嚴格規定。

綜合路透社和陸媒報導，德中於4月16日，在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和中國總理李強的見證下，德國聯邦數位及交通部部長維欣（Volker Wissing）、聯邦經濟及氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）與中國工業和信息化部部長金壯龍共同簽署「關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明」。

根據這份聲明，德國和中國將共同制定合作標準和規則，管理企業開發自動駕駛時產生的數據。德國汽車工業協會（VDA）表示，此舉將節省開發和生產資源。

去年，北京當局收緊汽車產業的數據規則，並提議禁止中國智慧汽車直接將數據傳輸到國外，迫使他們轉向使用國內雲端服務。

包括大眾汽車中國區總裁在內的歐洲商界領袖對中國向歐洲傳輸資料的限制表示失望，因為這些限制比歐洲向中國傳輸資料的規定更加嚴格。中國對國內數據管理採嚴格監管，多數行業在將數據轉移到國外前必須申請許可。

不過中國監管機構後續態度有所軟化，因為企業抱怨法規缺乏明確性，且會使他們的業務更加繁瑣，並造成負面影響。

在此聲明發布的同時，歐盟和美國正擔心中國技術進入其市場並在當地收集數據可能存在安全風險。華盛頓2月才對中國汽車進口可能帶來的國家安全風險展開調查。

德國方面表示，此次聲明將為數據傳輸提供進一步討論的空間，他們強調尚未達成共識，並主張這將為德國和歐盟企業在該領域帶來實質改善。

目前自動駕駛汽車收集的數據，包括透過雷射雷達和感測器收集乘客和駕駛行為以及周圍環境的大量數據，此外還會透過與手機和其他設備連結收集其他駕駛數據。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130418