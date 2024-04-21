中國外長王毅：南太島國不是任何大國的後院

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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國外交部長王毅訪問巴布亞紐幾內亞，他於當地時間20日批評，美國製造陣營對抗，這與南太島國迫切需要不相符，南太島國不是任何大國的後院。

中國外交部於今天、昨天相繼釋出王毅訪問巴布亞紐幾內亞相關訊息。

中國外交部新聞稿指出，王毅於當地時間20日會晤巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）。

王毅強調，南太地區不應成為大國博弈的競技場，任何國家都不應將島國當作自己的後院，不應搞零和博弈、排他性安排；要為島國多做實事、為島國人民帶來更多實惠，島國是島國人民的家園，不是任何大國的後院。

王毅批評，美國拼湊澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），執意在這一地區引入核潛艇開發，這違背「南太平洋無核區條約」宗旨，引發嚴重核擴散風險；美國最近還巧立名目，試圖拉攏更多國家加入。

王毅強調，中國一貫地反對在該地區製造陣營對抗行徑，因為這與島國的迫切需要完全不符，也與世界的發展潮流背道而馳。

王毅於當地時間21日會晤巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）。

王毅指出，巴布亞紐幾內亞是共建「一帶一路」重要合作夥伴，在巴布亞紐幾內亞發展過程中，中國將是最可靠的合作夥伴。

王毅承諾，願意與巴布亞紐幾內亞加快自貿協定談判，加強經貿、能源、金融、基礎設施建設等領域合作，打造更多成果造福兩國人民。

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馬拉普回應，巴布亞紐幾內亞將重信守諾，「毫不動搖地堅定奉行一個中國政策，在任何情況下都堅持對中友好」。發展經濟是發展中國家的首要任務，中國的發展為世界經濟成長提供了動力，也為其他國家帶來重要機遇。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也將訪問巴布亞紐幾內亞。巴布亞紐幾內亞位於澳洲以北不遠處，以亞洲、太平洋間的緩衝自居，中國、澳洲的高層訪問行程凸顯中國和美國盟友正在爭奪對於太平洋島國的影響力。（編輯：唐佩君）1130421