兩岸國標舞賽 台企聯會長：關係越緊張交流越重要

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（中央社記者張淑伶上海22日電）首屆「海峽兩岸國際標準舞聯誼賽」21日在上海舉行。中國大陸台商組織全國台企聯會長李政宏致詞時說，兩岸關係越緊張，交流越是重要。比賽明年將移師台北舉行。

李政宏說，這個活動促進兩岸民眾「心靈相通、文化交融」。他認為，當前兩岸關係形勢嚴峻複雜，兩岸關係越是緊張，交流交往越是重要，並說此次國標舞聯誼賽的舉辦，「展現了兩岸社會的主流意志，樹立了相向而行的正確導向」。全國台企聯作會攜手各界有心人士，充分發揮兩岸間的橋梁紐帶作用。

上海台灣事務辦公室主任鍾曉敏則說了「3個感動」，一是對於活動的組織力、高效和精緻的成果感動；二是從國標舞感受到「兩岸的和諧美」，有些參賽者是前一天晚上才從台灣到上海，但無須磨合就能融入；三是感受到國標舞體現出來的生命力，此次參與活動男士最高齡90歲，女士85歲。

這項活動由在中國大陸經商31年的元祖食品創辦人張秀琬在去年台北上海雙城論壇中發起，獲得台北市長蔣萬安支持。

她昨天受訪時說，對整個比賽的情況非常滿意，「不只順利，還很溫馨，比想像中好多了」，她原以為難免會有各種問題，直到兩、三個月前還會有點擔心，認為調動了很多人力來促成此事。她希望這個比賽能讓多年來兩岸國標舞老師的交流，有一個更好的平台。

把國標舞從台灣帶到大陸的重要人物王弘志，昨天也現身會場。他受訪時說，1989年前後，北京舞蹈學院的院長想要把國標舞引進到該學院，並邀請他前往教學。把國標舞納入到高等專業學校的正式課程裡，這在當時是大膽的嘗試，在龍頭帶動下，陸續有多校都引進了國標舞。他作為國標舞在大陸的「播種者」，現在看到了開花結果。

本次聯誼賽在上海前灘香格里拉酒店舉行，評審來自兩岸，賽制創新，包括樂齡組、師生組、親子組和企業組。現場除了有老師級的專業舞者展現舞姿，也有小學生與媽媽共舞，氣氛熱鬧溫馨。活動約有300名兩岸企業家、舞蹈愛好者、專業選手及評審等參與。

本次活動主辦單位為上海市台胞投資企業協會、全國台企聯文體工委會及兩岸交流工委會，協辦單位包括台北市體育總會國標舞協會、上海元祖公益基金會等單位。（編輯：唐佩君）1130422

2024海峽兩岸國標舞聯誼賽21日在上海登場，此為師生A組拉丁舞總冠軍比賽情景。中央社記者張淑伶上海攝 113年4月22日

2024海峽兩岸國標舞聯誼賽21日在上海登場，在分組比賽之間設置「舞會時間」，與會的企業家等人士紛紛下場共舞。中央社記者張淑伶上海攝 113年4月22日

71歲的元祖集團董事長張秀琬（前排中）是「海峽兩岸國標舞聯誼賽」的發起人，21日她在首屆活動中也下場同樂。中央社記者張淑伶上海攝 113年4月22日