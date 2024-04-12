更多編輯台推薦新聞：
天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初瓦嚮辣疑食物中毒155人就醫 近3000消費者18日起可至原店退費
首頁 / 兩岸

元祖創辦人發起 首屆兩岸國標舞賽上海將登場

2024/4/12 19:22（4/12 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024海峽兩岸國際標準舞聯誼賽21日將在上海舉行，活動發起人、上海元祖夢果子公司董事長張秀琬（右）68歲開始學國標舞，她在12日的媒體說明會中秀一段舞蹈。中央社記者張淑伶上海攝 113年4月12日
2024海峽兩岸國際標準舞聯誼賽21日將在上海舉行，活動發起人、上海元祖夢果子公司董事長張秀琬（右）68歲開始學國標舞，她在12日的媒體說明會中秀一段舞蹈。中央社記者張淑伶上海攝 113年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海12日電）由台商張秀琬發起的首屆海峽兩岸國際標準舞聯誼賽21日將在上海舉行，台灣有100多人參加。這項活動的構想在去年雙城論壇時獲得台北市長蔣萬安的肯定，預計明年移師台北舉行。

「2024海峽兩岸國際標準舞聯誼賽」活動有250餘名兩岸企業家、舞蹈愛好者及專業選手參與，同時邀集來自兩岸的專業評審和觀眾，現場預計有300餘人參與。

活動發起人、上海元祖夢果子股份有限公司董事長張秀琬今年71歲，從68歲開始學國標舞。她今天在此次活動的媒體說明會中說，自己往來兩岸經商30餘年，退休後想做一件有趣的事連結兩岸民間交流，因此籌劃這場「歡樂更甚於煙硝味」的聯誼賽。

據她了解，中國大陸的國標舞是30年前由台灣一群資深的國標舞老師引進，她希望這個聯誼賽能讓相關的交流平台發揮更好的作用。

張秀琬說，國標界不缺比賽，但往往煙硝味很強，為了爭取名次比賽完後「不是哭就是吵」。但這個聯誼賽重點是兩岸交流，重在參與，所以賽制上有所創新，共分4個組，包括企業家組、親子組、師生組、樂齡組。本次參加的最年長者為83歲的女性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

去年8月在台北上海雙城論壇的活動中，張秀琬在「台北市政府與台商座談會」中當面跟蔣萬安提到舉辦兩岸國標舞賽的想法，蔣萬安表達支持，並表示可作為雙城論壇延續性的活動。

2024海峽兩岸國際標準舞聯誼賽21日將在上海浦東前灘香格里拉酒店舉行。活動由上海市台協與全國台企聯文體工委、兩岸交流工委會共同主辦，台北市體育總會國標舞協會等單位協辦。第二屆聯誼賽預計明年8月在台北小巨蛋舉行。（編輯：唐佩君）1130412

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.17