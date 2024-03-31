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兩岸清明文化論壇上海登場 嚴峻氛圍中訴諸親情

2024/3/31 12:51（3/31 13:06 更新）
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第11屆海峽兩岸清明文化論壇31日在上海華東師範大學舉行，上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，兩岸關係之所以特殊，在於彼此的親情，「如果沒有親情，兩岸關係將只剩下實力的較量」。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
第11屆海峽兩岸清明文化論壇31日在上海華東師範大學舉行，上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，兩岸關係之所以特殊，在於彼此的親情，「如果沒有親情，兩岸關係將只剩下實力的較量」。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
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（中央社記者張淑伶上海31日電）第11屆海峽兩岸清明文化論壇今天在上海登場，訴諸兩岸親情和共同記憶。上海學者李秘說，「如果沒有親情，兩岸關係將只剩下實力的較量」，希望兩岸民眾珍惜。

在共機持續繞台、陸方加強在金廈水域常態化巡航之際，這場論壇連續多年透過文化議題進行兩岸交流。論壇活動由上海市公共關係研究院、華東師範大學台灣研究院、章亞若教育基金會和中華教育文化經貿促進會共同主辦。

上海市公共關係研究院執行院長李秘致詞時說，兩岸要實現心靈契合，基礎是親情，如果沒有親情，兩岸關係將只剩下實力的較量；兩岸清明文化論壇的宗旨，就是夯實兩岸的親情基礎，本屆主題是「點亮共同記憶 增進血脈親情」。

前總統馬英九即將在4月1日赴陸，並將在4日率訪團於陝西參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。而在今天的海峽兩岸清明文化論壇開幕式活動中，也有「兩岸青年學子祭祀黃帝儀式展演」。

上海市台灣事務辦公室主任鍾曉敏致詞時提到，馬英九去年到湖南祭祖的影片在網路上獲得大量關注，她認為馬英九今年去黃帝陵是從「小家」走向「大家」， 這個行程和今天的論壇活動也有異曲同工之處。她並表示，每年清明，兩岸民眾以各種形式緬懷先人，這種血脈的連接和文化的共通，從來沒有因為政治因素而淡化。

前政治大學校長、中華教育文化經貿促進會總會長張京育致詞時說，兩岸在相互尊重、共同創造、共謀發展的精神之下，一方面通商、通航、通財、通人，更重要是「通資訊、通思維、通文化」，兩岸和平發展才有最堅實恆久的基礎。

立法委員謝龍介自本論壇第一屆開始，已連續參與多屆。他在現場用台語吟唱杜牧的「清明」，並稱兩岸「同文同種同血脈，要是兵戎相見，是多麼殘忍的事」，呼籲在兩岸交流中，要不斷擴大和平的種子。

章亞若教育基金會董事長蔣孝嚴則是透過影片致詞，指清明文化是中華文化重要的一環，自己從2000年開始就到大陸祭祖，除了疫情中斷，幾乎每年都來，分別到父親和母親的家鄉去掃墓，強調兩岸可「攜手合作振中華」。（編輯：周慧盈）1130331

上海市台辦主任鍾曉敏31日在第11屆海峽兩岸清明文化論壇表示，清明是中華文化重要節日，其所體現兩岸血脈的連接和文化的共通，從來沒有因為政治因素而淡化。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
上海市台辦主任鍾曉敏31日在第11屆海峽兩岸清明文化論壇表示，清明是中華文化重要節日，其所體現兩岸血脈的連接和文化的共通，從來沒有因為政治因素而淡化。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
立法委員謝龍介連續多年參加海峽兩岸清明文化論壇。31日他在開幕式中用台語吟唱杜牧的「清明」，並呼籲在兩岸交流中，要不斷擴大和平的種子。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
立法委員謝龍介連續多年參加海峽兩岸清明文化論壇。31日他在開幕式中用台語吟唱杜牧的「清明」，並呼籲在兩岸交流中，要不斷擴大和平的種子。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
高齡87歲的前政治大學校長張京育，以中華教育文化經貿促進會總會長身分31日在第11屆海峽兩岸清明文化論壇致詞，闡釋孝道文化，並認為兩岸應「通資訊、通思維、通文化」。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
高齡87歲的前政治大學校長張京育，以中華教育文化經貿促進會總會長身分31日在第11屆海峽兩岸清明文化論壇致詞，闡釋孝道文化，並認為兩岸應「通資訊、通思維、通文化」。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
第11屆海峽兩岸清明文化論壇31日在上海華東師範大學舉行，開幕式活動包括「兩岸青年學子祭祀黃帝儀式展演」。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
第11屆海峽兩岸清明文化論壇31日在上海華東師範大學舉行，開幕式活動包括「兩岸青年學子祭祀黃帝儀式展演」。中央社記者張淑伶上海攝 113年3月31日
#兩岸
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