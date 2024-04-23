宣揚中國「民主」 謝鋒哈佛談話遭吐槽

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（中央社台北23日電）中國駐美國大使謝鋒日前在哈佛大學的一段講話在社群平台X引起多方批評。謝鋒在講話中讚揚了中國「民主」制度，並宣稱絕大多數中國民眾滿意北京的治理方式。

美國之音中文網今天報導，謝鋒說，「民主不是裝飾品，不是搞花架子，而在於解決人民需要解決的問題」，「中國發展全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一」。

謝鋒當地時間20日參加哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）舉辦的「中國論壇」（China Conference）活動時作了上述表示，並在講話中援引甘迺迪學院的數據為北京的治理方式提供正當性。

他說，「哈佛大學肯尼迪政府學院（甘迺迪學院）連續十多年民調顯示，中國民眾對政府滿意度連年保持在90%以上」。

謝鋒的講話發布到他的X帳號後，引發不少反駁聲音。

美國國家民主基金會亞洲區域項目高級經理倪偉平（William Nee）表示，「世界上沒有所有人都接受的『民主』定義，但大多數都包括：競爭性的選舉、保證反對派的基本自由和政治權利以及法治。中國有時候確實獲得了實質性的成果，但缺乏上述所有方面」。

前人權觀察中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）則認為，謝鋒的說法只不過是為北京的人權侵犯行為作辯護，「『全過程人民民主』不過是中共為剝奪中國人民本應享有的人權而創造出來的最新話術而已」。

對於哈佛大學邀請謝鋒一事，喬治華盛頓大學法學院教授郭丹青（Donald Clarke）表示不解，「為什麼政府官方代表會被邀請在這樣的學術活動中發言，好像他們對知識有所貢獻似的」，「他們的全部工作就是講述別人的故事，而不是告訴你他們的真實想法」。

謝鋒當天出席活動時一度遭到來自台灣、西藏的學生抗議，演講拖延約45分鐘。學生批評中國剝奪香港民主自由，對西藏、維吾爾族遂行種族滅絕，沒資格到哈佛演說。

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美國之音在報導中表示，包括美國在內的國際社會普遍認為，中國政府針對維吾爾族和其他穆斯林少數民族的嚴厲政策不僅嚴重侵犯了這些少數民族的人權，甚至已構成反人類罪和種族滅絕罪行。

此外，北京還被指控在2019年鎮壓了香港大規模民主抗議運動「反送中」；中國中央和各地政府在COVID-19疫情時期對民眾自由的嚴格管理也受到廣泛批評。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130423