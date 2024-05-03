上海加入住房以舊換新行列 鼓勵民眾換房

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（中央社記者張淑伶上海3日電）繼深圳之後，一線城市上海也加入住房「以舊換新」活動，這項政策是由開發商幫助有意願換房的民眾，加快賣掉自己的中古屋，以便購買特定範圍新房，目前可選的建案都在上海郊區。

綜合上觀新聞及證券時報，上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會聯合倡議，在上海全市發起商品住房「以舊換新」活動，方便居民置換住房。

這項政策主要針對計劃出售中古屋並購買新房的購房居民。購房居民先與房企達成購買新房的意向，再由房地產經紀機構優先推動其舊房交易，舊房成功出售後按約定完成新房交易。

首批參加倡議的房地產開發企業20餘家，房地產經紀機構近10家。首批參加倡議的建案有30餘個，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉賢、臨港等區域，都在上海市區以外。

中國房市低迷，部分地區中古屋房價迅速下跌，讓有意買房者反而縮手；「賣房難」導致想換屋的民眾也沒有足夠的資金買新房。已有多個城市推出「以舊換新」政策，希望便利民眾換屋，並推動新房銷售。

據報導，參加「以舊換新」活動的開發商承諾，在一定期限內，舊房未成功出售的，購房居民可以無條件「退房退款」；房地產經紀機構承諾，對購房居民的舊房「全城推、優先賣」。

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報導說，這次上海「以舊換新」活動是在部分房地產開發企業和經紀機構已有舉措的基礎上，進一步擴大參與範圍。

在深圳、上海之前，中國已有多個城市探索實行樓市「以舊換新」，做法包括提供貸款優惠、由國企收購中古屋並讓民眾到特定建案選購新房等。不過，與一些城市由政府主導不同，深圳和上海的住房「以舊換新」主要是市場力量驅動，參與主體包括開發商、購房者、中介機構和行業協會。（編輯：吳柏緯）1130503