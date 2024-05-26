中共軍演結束 美方：獲「深入了解」共軍運作機會

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（中央社台北26日電）中國對台灣為期兩天的「聯合利劍-2024A」演習日前結束，美國媒體報導，這次軍演台灣意外顯露強大打擊能力，美軍則獲得「深入了解」共軍運作的機會；但專家認為不能掉以輕心，因為這很可能是攻擊台灣軍事行動的彩排。

總統賴清德就任3天後，共軍宣布對台軍事演習。美國之音25日報導，這場解放軍欲展現全面封鎖台灣的大規模軍演並未在台灣引起惶恐，民眾表現淡定，社會秩序照常。美國五角大廈稱，這類演習為美軍深入了解解放軍的運作方式提供了難得機會。

美國五角大廈25日向美國之音表達對解放軍這次圍台軍演的立場。美國國防部在給美國之音的電郵中說，解放軍的挑釁活動顯示出台灣海峽的和平與穩定是多麼重要，尤其是對全球貿易和商業。

美國國防部表示，解放軍進行此類演習為美軍「更加深入了解」解放軍的運作方式提供了難得機會，「事實上，這些活動顯示出解放軍要成功實施他們正在演習的這類任務將是多麼困難」。

在歷時兩天的演習期間，中國官媒充斥解放軍東部戰區部隊在台灣周邊海空域展開艦機協同、對海突擊、對陸打擊等科目訓練的影片和報導，東部戰區還發布了部隊從多方向抵近台灣本島以及離島、外島戰巡演練的模擬動畫，以「有力懲戒台獨分裂勢力和謀獨行徑」，「嚴重警告」外部勢力干涉挑釁。

報導指出，令人意外的是，台灣軍方不經意顯露出可以隨時擊落解放軍先進戰機的能力。

報導指出，台灣國防部24日公布台灣空軍拍攝的解放軍殲-16戰機和轟-6轟炸機的畫面，但並沒有說明這些畫面是在哪個空域拍攝。其中一個影片畫面顯示，解放軍殲-16戰機和轟-6轟炸機被台灣F-16V型戰機雷達鎖定，飛行員只要一按發射按鈕，就能夠用空對空飛彈將解放軍戰機擊落。

不過外電引述專家說，對中國軍演掉以輕心非常危險，因為這很可能是攻擊台灣軍事行動的彩排。

實施此次圍島演習的解放軍東部戰區25日也公布一組包括演習畫面片段的所謂「打獨六字訣」影片，其中包括「進！圍！鎖！擊！毀！斷！」6個過程，聲稱這是對「台獨」分裂勢力、謀「獨」行徑的有利懲戒。

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華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林洋（Bonny Lin）及研究員賀博然（Brian Hart）分析，中國似乎正在將懲罰台灣的大規模演習常態化。

上述兩名專家指出，中國並未為2022年8月的演習命名，但2023年4月的演習名稱是「聯合利劍」。這兩天的演習名為「聯合利劍-2024A」，代表北京已經建立一個新系列的演習，意在懲罰台灣和美國。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130526