中國環台軍演 菲參議員：台灣在菲律賓有盟友

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（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）中國日前在中華民國總統賴清德就任後，對台灣發動軍事演習。對此，菲律賓參議員洪迪薇說，她要向賴清德保證，「他在菲律賓有盟友」。

洪迪薇（Risa Hontiveros）今天發布聲明表示，中國必須停止在台灣和南海炫耀武力。

洪迪薇說，就跟任何其他自由民主的人民一樣，台灣人有權選擇自己的領導人和民選代表。「我想向台灣新總統賴清德保證，他在菲律賓有盟友」。

她表示：「身為民主信仰者，我謹再次承諾支持他目前和未來為維護我們地區和平與安全所做的一切努力。」

洪迪薇說：「我們地區的任何衝突不僅影響我們的鄰國，也影響整個世界。」在中國持續好戰下，希望國際社會能明確地跟台灣站在一起。

美國賓夕法尼亞大學裴利世界研究所（Perry World House）資深計畫經理善學（Thomas Shattuck）23日告訴中央社，若台海爆發戰事，中國可能試圖奪取其他南海島礁，以阻止美國海軍藉此進入台灣海峽；菲律賓與日本靠近台灣的島嶼也將成為北京的目標，台海衝突預計將影響菲律賓、日本和美國。

不過，菲律賓於1975年與中華民國斷交後，即奉行一個中國政策。路透社報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）24日回答記者提問時說：「我不會評論台灣海峽的任何事情，因為那是他們的內部事務。」（編輯：馮昭）1130526