本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張學友身體不適 今晚台北小巨蛋演唱會停辦
首頁 / 兩岸

港媒：中國政府嚴管官員、國企高管出境

2024/6/7 15:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）COVID-19疫情過後，中國官方仍在收緊對公職人員，以及國有企業、國有銀行等事業單位人員的旅行限制。有消息人士指出，許多人感到灰心，甚至連提出申請出境都不敢。

南華早報6日報導指出，一年來，從中央到縣，中國各部門不斷頒布限制私人出境的新規定，涵蓋範圍更廣，並對已覆蓋的人群進行更為嚴格的審查。

報導進一步指出，除了幾乎所有公職人員都涵蓋在內以外，大部分國有企業和金融部門的員工，以及學校和醫院的領導層也在管控範圍內。

這些人需要上繳或是被鎖住護照，若想獨自出國旅行，必須申請，且需要經過一系列複雜、不透明的審批程序。

在中共系統中擔任較高職務或涉密崗位的員工，所受到的出境限制會更加嚴格。尤其是「局長」以上級別的官員，即便在退休後，也會受到永久性的嚴格約束。

同時，公安和邊境管制部門不斷更新邊控名單，監控未經授權的出境行為。

上述政策令許多人感到灰心，有消息人士指出，許多人連試著申請出境都不敢。

報導援引一位東南部省分的官員透露，他去年夏天申請出國參加兒子在英國牛津大學的畢業典禮，但遭拒絕，理由是「此類請求沒有批准的先例」，今年他請求前往香港探望兒子，也遭到拒絕。

有知情人士指出，今年春天，中國南方一家媒體集團沒收所有記者的護照。去年12月，浙江省溫州市規定，對副司級以上官員在退休後至少兩年內繼續實施旅遊限制。

報導引述柏林「墨卡托中國研究中心」（Merics）中國內政專家德林豪森（Katja Drinhausen）的說法指出，儘管收緊旅遊限制可能是為了要遏制貪腐，但這也反映出中國政府深沈的不安全感。

她說，中國政府深沈的不安全感來自於不想讓民眾離開，因為中國民眾到訪外國可以說想說的，並且聽到海外的聲音。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1130607

德林豪森
女性聲音遭排擠打壓 中國政治仍是男性世界
COVID-19
2022年健康餘命減10.4個月 專家指COVID-19影響疫情趨緩旅遊想對自己好一點 升等比例增
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.113
更多編輯台推薦新聞：