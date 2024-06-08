中國前5月1257家銀行分支機構退出市場 年增3成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國銀行分支機構正在加速退出市場，據中國國家金融監督管理總局金融許可證訊息披露的數據顯示，今年前5月，已有1257家銀行業分支機構退出市場，年增30.41%。

中國媒體澎湃新聞7日報導指出，在退出市場的銀行分支機構中，農商行、農信機構占比較大。國家金融監督管理總局數據顯示，2024年前5月，共有527家農商行分支機構退出，占比41.93%；有266家農村信用社及其分支機構退出，占比21.16%。

退出的國有大行、股份制銀行、城商行、村鎮銀行分支機構數量分別為227家、94家、82家、34家，占比分別為18.06%、7.48%、6.52%、2.7%。此外，還有16家外資銀行分支機構、6家政策性銀行分支機構、5家農村合作銀行分支機構退出市場。

報導還指出，銀行新設機構的數量也在減少。國家金融監督管理總局披露的數據顯示，2024年前5月，僅有894家銀行分支機構設立。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國郵政儲蓄銀行研究院研究員婁飛鵬分析，目前銀行業淨息差處於低位，盈利能力下降，加大資本補充壓力，需要通過優化經營管理來降低成本。在線上金融服務渠道已經廣泛普及的情況下，減少網點有助於降低銀行的經營成本。

招聯首席研究員董希淼也表示，隨著金融科技蓬勃發展和客戶行為變遷，銀行物理網點的調整和優化不可避免，不肯做出改變、不適應時代趨勢的網點勢必被淘汰。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1130608