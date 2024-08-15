中國國安部：鋼筆打火機面紙盒都可威脅國家安全

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（中央社台北15日電）中國政府近年愈來愈重視國家安全問題。中國國家安全部微信公眾號15日發布文章，指在現實生活中，一些不起眼的日常用品，如鋼筆、打火機、面紙盒，在境外間諜手裡都可成為威脅國家安全的工具。

中國國家安全部的文章指出，如鋼筆及相機內置隱藏鏡頭，可能成為間諜人員偷拍涉密文件的重要工具。安裝竊聽裝置的打火機可用來竊聽。外形像蜻蜓的無人機可以用來搜集情報。

文章表示，曾經有中國企業派團到境外參與某大型開發項目招標及投標，相關人員在當地餐廳用餐期間，一名當地男子送上一盒面紙，隨後中國企業人員在面紙盒內發現一個外形像隨身碟的物品，隨即向中國駐當地使館報告。

該設備被送回中國並經國家安全機關檢測鑒定，確定為境外間諜情報機關使用的專用間諜器材，外觀偽裝為普通隨身碟，內置兩個微型麥克風，由內設的3.7V鋰電池供電，設有隱藏式微型按鈕，具有數字加密錄音功能。

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文章指出，根據「中華人民共和國反間諜法」第15條規定，任何個人和組織都不得非法生產、銷售、持有、使用間諜活動特殊需要的專用間諜器材。一旦專用間諜器材流入社會，被別有用心之人非法利用，不僅會威脅個人隱私和商業秘密等，甚至會危害國家安全和社會穩定。

文章表示，國家安全機關將依法處置非法生產、銷售專用間諜器材的違法行為，任何個人和組織實施危害國家安全的違法犯罪行為，將受到法律嚴懲。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130815