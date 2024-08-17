中國國務院會議 李強：政府必須聽見企業聲音

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海17日電）中國國務院總理李強主持國務院全體會議強調，必須優化政府、企業常態化溝通交流機制，聽見企業的呼聲，為企業解決困難；振興消費需要根據不同群體需求，推出差異化政策。

新華社報導指出，李強16日召開、主持中國國務院第5次全體會議，他在會議上強調，以進一步全面深化改革作為強大動力做好各項工作，堅定不移地完成年度經濟社會發展目標任務。

李強表示，以經濟體制改革為牽引，聚焦財稅體制改革、建設全國統一大市場、推進新型城鎮化等重點領域；推動各項改革措施發揮作用，系統性解決一些重大問題。

李強認為，增強經濟持續回升態勢，要更加有力擴大內需，以提振消費為重點，針對性採取措施，暢通經濟循環。在促動消費上，必須重點掌握成長性、帶動性強的領域，根據不同群體需求制定差異化支持政策，充分釋放消費潛力。

李強提到，政府必須發揮投資帶動作用，落實支持民間投資的各項政策，擴大地方政府專項債券用作資本金的領域、規模、比例，帶動更廣泛的社會投資。必須不斷地優化政府、企業常態化溝通交流機制，聽得見、聽得進企業的呼聲，為企業解決困難處。

李強強調，要努力地提高政府工作法治化水準，各級政府依法行政、優化執法方式，著力降低行政成本、提高行政效能。行政執法要以維護社會主義市場經濟秩序為目標，對於亂檢查、亂罰款等問題要及時制止糾正，創造良好營商環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近期中國經濟數據成績單表現欠佳，最新統計數據顯示，第2季國內生產毛額（GDP）年增率4.7%，低於市場平均預期；7月消費者物價指數（CPI）年增率0.5%，連續第6個月微幅成長；7月生產者物價指數（PPI）年減率0.8%，連續第22個月負成長，顯示製造業活動不夠熱絡。

中國政府今年初設定2024年經濟成長率目標為5%左右，市場普遍預期，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟表現低迷，達成年度經濟成長目標恐有難度。（編輯：張淑伶）1130817